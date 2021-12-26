Mới đây, ca sĩ Long Nhật đã tiết lộ lý do gia đình NSƯT Thanh Kim Huệ và các đồng nghiệp thân thiết quyết định giấu mọi thông tin về bệnh tình của cố nghệ sĩ cho đến khi bà mất mới công khai.

Chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ đã ra đi sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra vào lúc 7h ngày 26/12, linh cữu của nữ nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang ở Bình Dương. NSƯT Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, những thông tin về sức khỏe của Thanh Kim Huệ gần như không được gia đình cập nhật nên khi bà mất nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Mới đây, trên một kênh YouTube có chia sẻ đoạn video ngắn phỏng vấn nghệ sĩ Long Nhật về cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Theo đó, nam ca sĩ cho hay bản thân đã khá sốc dù là người biết được tình trạng bệnh của đàn chị nhiều tháng qua. Ca sĩ Long Nhật đến viếng đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, Long Nhật cũng tiết lộ nguyên nhân gia đình Thanh Kim Huệ quyết định giấu "kín như bưng" về căn bệnh của cố ca sĩ cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng.

"Gia đình đồng nghiệp ai cũng biết tin cả, nhưng phải giữ thông tin này kín như bưng cho đến lúc chị trút hơi thở cuối cùng mới công khai. Bởi vì chị đã sống cuộc đời quá đẹp nên gia đình và người thân không muốn những thông tin bệnh tật, ốm đau của chị bị lộ ra bên ngoài. Bởi vì phải gìn giữ nâng niu như gìn giữ báu vật của nền cải lương" - Long Nhật chia sẻ. Long Nhật nghẹn ngào kể về Thanh Kim Huệ - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ với SAOStar, học trò thân cận của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Thanh Kim Quyên nghẹn ngào kể lại: "Khi sư phụ đi khám bệnh, bác sĩ đã báo ung thư giai đoạn cuối nên gia đình cũng biết trước và chuẩn bị tâm lý, hy vọng rất mong manh". NSND Thanh Tuấn và nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Quyên. - Ảnh: SAOStar Cô cho biết mình bén duyên trở thành đệ tử của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong một lần đi đám cưới vào 2 năm trước, từ đó hai người rất thân thiết. "Một người thầy rất vĩ đại, tôi luôn nhớ trong đầu. Sư phụ mất ai cũng bàng hoàng. Khi sư phụ đi vẫn còn mỉm cười" - Thanh Kim Quyên nói.

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