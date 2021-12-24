Hậu ồn ào tiền bạc, 'kéo bè kéo phái', Hồ Văn Cương đón nhận 'tin vui' từ fan hâm mộ trung thành

Hậu trường 24/12/2021 15:36

Sau hàng loạt ồn ào, Hồ Văn Cường đã tìm được ê kíp mới và đang "rục rịch" trở lại. Thông tin trên đã khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

Thời gian qua, cư dân mạng đã không ngừng bàn tán trước những ồn ào xoay quanh chuyện tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời, quản lý cũ đã trả lại toàn bộ tền cát xê trong 5 năm đi hát và tặng thêm 500 triệu cho gia đình giọng ca trẻ như lời của Phi Nhung hứa khi còn sống.

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Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin Hồ Văn Cường sẽ tham gia một sự kiện tại Quảng Ngãi. Fan hâm mộ của giọng ca 10X thậm chí đã rủ nhau mua quà chờ ngày được gặp thần tượng để tặng cho cậu. Có thể thấy, tình cảm của người hâm mộ đối với Hồ Văn Cường ngày một tăng lên chứ không hề mất đi sau bao biến cố.

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Bài viết của fan - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngoài chương trình này, sắp tới, Hồ Văn Cường cũng sẽ có mặt trong chương trình âm nhạc tại Hà Nội và đêm nhạc tại TP.HCM vào cuối tháng 1/2022. Netizen hiện đang rất mong chờ cho màn tái xuất lần này của Hồ Văn Cường.

Cũng liên quan đến Hô Văn Cường, khi ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải bài viết thông báo bản thân cô và nhiều nghệ sĩ khác trong đó có cả Hồ Văn Cường thì đã nhận về không ít trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Phương Thanh "kết bè kết phái" bảo vệ Hồ Văn Cường. Mới đây, chia sẻ với Thanh Niên, nữ ca sĩ đã có động thái phản pháo về vấn đề trên.

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Hồ Văn Cường và Phương Thanh - Ảnh : Internet

"Về cháu Hồ Văn Cường, nếu cháu có chuyện gì liên quan đến Phi Nhung hay có phe phái hai bên chúng tôi không quan tâm điều đó. Bởi vì đây là việc công, và chúng tôi là người lớn. Chúng ta là những người bên ngoài, không hiểu hết ngọn ngành bên trong nên tôi không tham gia vào các vấn đề đó. Việc của tôi là PR hết sức cho chương trình để tránh việc không bán vé được, tránh lỗ cho các công ty tổ chức sự kiện" - Phương Thanh nói về Hồ Văn Cường. 

Phương Thanh quan niệm trẻ con thì phải nâng đỡ, nếu các cháu có sai thì sửa. Song nữ ca sĩ khẳng định việc giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung nằm ngoài chuyện của mình. “Tôi cũng như mọi người, chỉ là người ngoài, Cường cũng không nằm trong nhân viên của tôi hay liên quan gì đến tôi. Bản thân tôi cũng chẳng bênh ai, và làm việc vì trách nhiệm của một người của công chúng. Chương trình có rất nhiều cháu nhỏ, chúng ta đừng tập trung vào một mình Hồ Văn Cường mà tội các cháu khác”, giọng ca Đêm lao xao bày tỏ.

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