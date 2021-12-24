Thương Tín và bộ răng giả của Trịnh Kim Chi dẫn đi làm: Chồng bảo 'nhìn kỳ' nên để ở nhà, vợ lại có câu trả lời hoàn toàn trái ngược?

Hậu trường 24/12/2021 11:00

Liên quan đến việc Thương Tín "chê" bộ răng giả của Trịnh Kim Chi dẫn đi làm nên không đeo mà bỏ ờ nhà, mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại câu trả lời đầy mâu thuẫn của vợ nam nghệ sĩ cách đây không lâu.

Những ngày vừa qua, sự việc nghệ sĩ Thương Tín "tố" Trịnh Kim Chi - người đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho ông lúc đột quỵ - có "nhập nhằng" trong chuyện tiền từ thiện khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn clip mới đây, cư dân mạng phát hiện Thương Tín không sử dụng bộ răng sứ từng được Trịnh Kim Chi dắt đi làm trước đó. Việc này khiến nam nghệ sĩ nói chuyện khó khăn, phát âm đôi khi nghe không rõ. 

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Thương Tín và Trịnh Kim Chi khi đi làm răng - Ảnh: Internet

Tối ngày 23/12, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đã có buổi livestream chia sẻ về sự việc. Theo đó, Thương Tín cho biết: "Bộ răng tôi chỉ tháo ra để ở nhà, vì cái này đeo vào rất khó chịu nhìn kỳ lắm, bị vướng vì đeo vào nó hô ra, bạn tôi nói nó mất duyên. Tôi cần chỉnh lại, nhờ bác sĩ mài lại". 

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Thương Tín livestream tối ngày 23/12 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng trong tháng 12 này, vợ Thương Tín đã có buổi chia sẻ với Tiền Phong, nói rõ tin đồn mang theo con gái bỏ Thương Tín mà đi. Cụ thể, vợ Thương Tín cho biết cô chỉ đi làm và không có chuyện "bỏ cha của con gái lúc này". Đáng chú ý, vợ Thương Tín cũng nhắc về chi tiết "bộ răng giả mà Trịnh Kim Chi dẫn đi làm" nhưng với lời kể hoàn toàn khác với những gì chồng nói trên livestream.

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Vợ con Thương Tín - Ảnh: Tiền Phong

"Tôi đoán có khi lúc ấy anh Tín đang buồn chán nên nói đại. Anh buồn vì mất răng, bộ răng giả mà chị Trịnh Kim Chi dẫn đi làm, anh ấy để trong túi, móc ra, móc vô, thế là mất luôn bộ răng. Đợt trước cũng đã bị mất một lần rồi. Đã vậy, còn mất xe nữa. Tôi cũng hỏi anh Tín: Tại sao nói tui như vậy? Hình ảnh tui sẽ ra thế nào? Anh lại bảo: Anh đâu có nói gì đâu? Chỉ nói là, anh là đàn ông, trụ cột, không nuôi được hai mẹ con, thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi: Sao không nói vợ đi làm thuê. Anh trả lời: Tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá!" - vợ Thương Tín chia sẻ với Tiền Phong.

Hiện, nhiều netizen đang bày tỏ sự thắc mắc về câu trả lời thiếu nhất quán của hai vợ chồng Thương Tín.

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