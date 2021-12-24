Ca sĩ gạo cội đưa ra nhận định về việc trở lại của Hoài Linh, nói một câu tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nam danh hài

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước sự việc trên, ca sĩ Long Nhật đã bày tỏ sự vui mừng. Anh cho biết: "Tôi với Hoài Linh, tình cảm chẳng khác gì anh em ruột, đương nhiên là tôi vui mừng mà thương quá, chảy nước mắt vì tủi thân cho Hoài Linh". Nam ca sĩ cũng tin rằng, con đường trở lại làm nghề của NSƯT Hoài Linh "cũng dễ chứ không khó", nhất là khi phim điện ảnh của nam danh hài tham gia sắp ra mắt trong thời gian tới.

Liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung, mới đây, vào ngày 22/12, theo Tiền Phong, cơ quan Công an TP.HCM cho biết, không có sự việc phạm tội nên quyết định không khởi tố vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng kết luật đây là quyết định có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, Long Nhật cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm về việc cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội trước thông tin Hoài Linh được "giải oan". Theo anh, nếu người ta đã không tin thì "nói thế nào họ cũng vậy thôi", chỉ cần Hoài Linh còn, tình yêu thương của khán giả còn thì vẫn có thể bù đắp được mọi thứ.

"Tôi nghĩ con đường trở lại của Hoài Linh cũng dễ chứ không khó. Tôi nghe nói một bộ phim điện ảnh mà Hoài Linh tham gia, sắp ra mắt khán giả. Vậy là vui rồi" - Long Nhật tiếp tục chia sẻ.

"Người thương thì vẫn thương mà người không tin thì có nói thế nào họ cũng vậy thôi. Công an đã vào cuộc, viện kiểm sát đã đưa ra kết luận mà còn tranh luận gì nữa.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hoài Linh vẫn còn, tất cả những người yêu thương vẫn còn đây, họ sẽ bù đắp hết cho sự ngã xuống của Phi Nhung, Ngô Quốc Linh và những nghệ sĩ khác. Họ sẽ làm gấp đôi, gấp 3 lần để mọi người thấy" - Long Nhật tiếp tục chia sẻ.

Hoài Linh vả Long Nhật có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam ca sĩ gốc Huế cũng bày tỏ quan điểm trước giờ nghệ sĩ hay lo sợ người đời thấy họ ốm đau, xấu xí,... nên "giấu chuyện này, giấu chuyện kia" để rồi gây hiểu lầm. Tuy nhiên, hiện tất cả đã sáng tỏ, bệnh của Hoài Linh cũng đã được khống chế, công chúng vẫn sẽ nhìn thấy được những điều tốt đẹp mà nghệ sĩ đã làm.

"Tất nhiên, nhân vô thập toàn. Có những lúc xử lý không khéo léo. Đúng ra phải nói ngay, ung thư cũng được, Covid cũng được nhưng phải nói từ đầu, đừng giấu.

Từ xưa đến giờ, nghệ sĩ hay bị lo sợ người đời thấy mình ốm đau, xấu xí… rồi cứ trượt dài, giấu chuyện này, giấu chuyện kia nên mới bị hiểu lầm nhiều thứ.

Nhưng giờ, mọi việc sáng tỏ rồi, được minh oan rồi, bệnh của Hoài Linh, uống thuốc cũng khống chế được rồi và Tết cũng đã đến rồi. Tất cả là ơn Tổ nghiệp dẫn dắt. Dẫu còn những anti fan chửi rủa nhưng công chúng tinh tường, sáng suốt và nhân hậu lắm. Họ vẫn nhìn thấy những điều tốt đẹp mình làm" - Long Nhật chia sẻ thêm.