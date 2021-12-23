Thương Tín tuyên bố nhờ cơ quan công an làm rõ vụ ồn ào 800 triệu, Trịnh Kim Chi 'cứng rắn': 'Tôi luôn sẵn sàng hợp tác'

"Tôi rất bức xúc khi liên tục bị chỉ trích tiêu xài hoang phí như một người vô trách nhiệm với cuộc sống. Tôi không phải người như vậy, tôi không lấy tiền bảo hiểm của con gái để tiêu xài cho mình. Suốt thời gian qua, tôi sống rất khổ sở vì bị bệnh tật hành hạ và chịu nhiều oan ức" - diễn viên Thương Tín bày tỏ.

Mới đây, Thương Tín đã đăng tải một đoạn video dài hơn 30 phút nói rõ về những ồn ào gần đây với Trịnh Kim Chi. Theo đó, nam nghệ sĩ khẳng định Trinh Kim chi đã quyên gió được 800 triệu đồng nhưng gia đình ông chỉ nhận được 130 triệu đồng.

"Chúng tôi đang bổ sung hồ sơ vì có tình tiết mới, sẽ nhanh thôi. Chúng tôi muốn làm đến cùng cho rõ trắng đen" - anh T. cho biết.

Theo VietNamNet, Thương Tín và người nhận nuôi mình - anh Nguyễn Thanh T. - sẽ nhờ công an vào cuộc điều tra sự thật, lấy lại công bằng cho diễn viên.

Thương Tín trong clip mới - Ảnh: Chụp màn hình

Còn về Trịnh Kim Chi , trước thông tin trên, nữ nghệ sĩ phản hồi rằng: "Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Tôi không muốn câu chuyện này phức tạp hơn nữa. Phía anh Thương Tín muốn mời công an là quyền của anh ấy. Tôi luôn sẵn sàng hợp tác".

Diễn viên Trịnh Kim Chi - Ảnh : Internet

Được biết, trước đó, nữ nghệ sĩ cũng đã có những phản hồi về số tiền kêu gọi quyên gọi giúp đỡ Thương Tín trên trang cá nhân. Cụ thể, số tiền quyên góp là 406 triệu đồng chứ không phải 800 triệu đồng như lời nam tài tử. Mỗi đợt kêu gọi, NSƯT đều công khai trên trang cá nhân và đăng kèm số tài khoản của vợ Thương Tín. Cô cũng chủ động ghi hình từng buổi trao tiền, hợp đồng và giấy tờ bảo hiểm để khán giả theo dõi.

Về tiền bảo hiểm 264 triệu đồng (hiện còn 244 triệu đồng) cho con gái Thương Tín, Trịnh Kim Chi đã thông tin rõ vì quy định của công ty bảo hiểm nên chị không thể đóng toàn bộ trong một lần mà gửi ngân hàng để đóng hằng năm. Cô cũng nói VietNamNet, đây là tài khoản thường, không phải tài khoản tiết kiệm.

Bài viết của Trịnh Kim Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khẳng định cô không "tự ý" làm gì mà luôn trao đổi với người có quyền và nghĩa vụ. Cụ thể, cô đã trao đổi với vợ Thương Tín trước khi kêu gọi quyên góp từ thiện và từng trao đổi với hai vợ chồng về việc mua bảo hiểm cho con gái của nam nghệ sĩ.

Trước đó, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nam diễn viên cũng khẳng định chỉ nhận tổng cộng 130 triệu đồng chứ không phải 800 triệu đồng như phía Kim Chi thông tin.

"Trong lúc quyên góp, Kim Chi thông báo cộng đồng mạng yêu cầu phải mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín hết mấy trăm triệu đồng.

Tôi biết được Kim Chi công bố dùng số tiền này đóng bảo hiểm nhưng không làm như đã hứa. Sự thật chỉ đóng một số nhỏ thôi, còn lại đã gửi ngân hàng lấy lãi. Mình cũng không ngờ tại sao Kim Chi lại làm chuyện đó" - Thương Tín nói với Pháp luật và Bạn đọc.

Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.