Đỗ Thị Hà tiết lộ lý do công khai kết quả dương tính với Covid-19 trên mạng xã hội, bật mí 'bí kíp' để việc điều trị dễ dàng hơn

Hậu trường 23/12/2021 16:13

Thông tin Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại Miss World 2021 - dương tính với Covid-19 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, người đẹp đã lên tiếng chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân và các thí sinh khác tham gia cuộc thi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 - đã đăng tải bài viết thông báo bản thân dương tính với Covid-19. Hiện, cô phải ở lại Mỹ cho đến khi nào khỏi bệnh mới có thể trở về Việt Nam.

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Bài viết của Đỗ Thị Hà - Ảnh: Chụp màn hình

 

Chia sẻ với SAOStar, Đỗ Thị Hà cho biết, cô khá bất ngờ khi nhận kết quả này vì cô khá kỹ trong việc phòng bệnh. Tuy nhiên, người đẹp cũng đã tiêm vaccine đầy đủ, luôn ăn uống đủ chất và tập luyện để tăng sức đề kháng. "Mình cứ giữ tinh thần lạc quan thì việc điều trị cũng dễ dàng hơn".

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Đỗ Thị Hà hiện đang ở Mỹ và chưa thể về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà cho biết, hiện, người thân, bạn bè, ekip và khán giả Việt Nam đều biết thông tin này. Tất cả mọi người đều quan tâm đến tình hình sức khỏe của Hà. Các thí sinh lẫn BTC Miss World cũng gửi lời hỏi thăm đến cô.

Tiết lộ về nguyên nhân chọn cách thông báo dương tính trên mạng xã hội (vì rõ ràng điều này có thể giấu để khán giả cũng như nhãn hàng bớt lo lắng), Đỗ Thị Hà cho biết: "Mọi người rất mong chờ ngày mình trở về Việt Nam sớm, lẽ ra là ngày hôm nay sẽ bay. Mình nghĩ nên thông báo lý do mà mình phải hoãn cho khán giả biết. Với nhãn hàng thì mình cần trung thực và hết lòng".

Ngoài ra, Đỗ Thị Hà còn cho biết đa số các thí sinh khác vẫn khỏe mạnh, vì có hơn 120 người tham gia cho nên Đỗ Thị Hà cũng không cập nhật được hết tình hình của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chân dài gốc Thanh Hóa hy vọng là sức khỏe của các thí sinh cũng như Ban tổ chức Miss World vẫn sẽ ổn.

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