Đàm Vĩnh Hưng 'nghẹn lòng' tiễn biệt Thanh Kim Huệ, tiết lộ lời hứa chưa kịp hoàn thành với đàn chị thân thiết

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có bài viết chia sẻ về đàn chị.

Chiều nay, ngày 23/12, dư luận không khỏi bất ngờ trước thông tin NSƯT Thanh Kim Huệ ra đi. Như bao người đồng người đồng nghiệp khác, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây cũng đã có bài viết tiễn biệt đàn chị. Anh cho biết, hiện tại đang ở Mỹ thì nhận được thông tin "không mong muốn nó là sự thật".

Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet

Theo Đàm Vĩnh Hưng, nữ nghệ sĩ là một giọng ca tuyệt vời, "một trường phái hát phá cách đặc biệt trong cải lương! Duy nhất chỉ có Chị đã tạo ra được điều đó!". Tiếp đến, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời động viên đến nghệ sĩ Thanh Điền - ông xã Thanh Kim Huệ, mong ông có thể giữ sức khỏe, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.

Bài viết của Mr. Đàm - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong bài viết, Mr. Đàm cũng tiết lộ về "lời móc ngoéo của 2 chị em" rằng sẽ cùng nhau thu âm mấy bài hát để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, đến nay, lời hứa ấy đã không thể thực hiện được nữa.

"Vẫn còn 1 lời móc ngoéo của 2 chị em: "Hưng ! Chị và em sẽ thu mấy bài làm kỷ niệm héng!

Em ca tân nhạc, chị sẽ hát ca cổ! Chị viết nhìu lắm! Ca với Chị nghen nhỏ! "

Dạ! Chữ Dạ ngắn gọn nhưng đã không tròn nữa rồi!

Thương thương thương Chị" - trích bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc đối với nữ nghệ sĩ tài hoa đồng thời mong cô ra đi thanh thản.

Bình luận dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Thanh Kim Huệ là nữ nghệ sỹ cải lương hàng đầu của sân khấu phía Nam. Trong sự nghiệp của mình, Thanh Kim Huệ đã thu âm hơn 300 bài vọng cổ đủ loại, trong đó có nhiều bài tân cổ giao duyên nổi tiếng như Chợ mới, Rước tình về với quê hương, Đám cưới trên đường quê...

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