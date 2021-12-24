Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã chia sẻ lại khoảnh khắc cuối đời bên bà xã.

Ngày 23/12, thông tin nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi ở tuổi 68 khiến người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ không khỏi xót xa. Được biết, bà phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 6 tháng, sức khỏe suy yếu, vì vậy nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ông và mọi người đang lo hậu sự cho bà.

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời lúc 13h50 ngày 23/12, hưởng thọ 68 tuổi - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Zing News, Thanh Điền cho biết, lúc Thanh Kim Huệ hấp hối, ông đang đi đóng phim. Khi được người nhà báo tin, ông đã ngay lập tức về bên vợ. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nhìn mặt chồng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong bài đăng cuối cùng để tiễn biệt vợ - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, NSƯT Thanh Điền không giấu nổi sự xúc động. Ông kể lại giây phút trước khi ra đi, nữ nghệ sĩ chảy nước mắt. Sau đó, bà từ từ nhắm mắt lại và ra đi thanh thản.

Bài viết của nghệ sĩ Thanh Điền tiễn biệt vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ lần đầu gặp gỡ vào cuối thập niên 1960. Khi ấy, bà hát cho đoàn Hoa Phượng. Nữ nghệ sĩ nhiều lần đứng chung sân khấu với Thanh Điền. Tuy nhiên, ông cũng phải mất một thời gian dài để theo đuổi được bà. Đến năm 1975, cả hai làm lễ kết hôn và có với nhau hai người con là Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1977) và Nguyễn Đức Hồng Loan (sinh năm 1986, đã mất).

Nghệ sĩ Thanh Điền và vợ - Ảnh: Internet

Vào tháng 11 vừa qua, khi sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ yếu hơn, ông xã vẫn chia sẻ hình ảnh và gửi những lời tình cảm tặng bà.

"Chúc mừng sinh nhật, em yêu. 46 năm bên nhau, yêu em nhiều hơn em nghĩ. Thương em đang ôm ấp mỗi ngày với một quyết tâm nghị lực mà tôi ngưỡng mộ bất kể thử thách nào. Nụ cười của em luôn khiến trái tim anh lỡ nhịp. Mãi mãi và mãi mãi" - ông viết.

Ca sĩ gạo cội đưa ra nhận định về việc trở lại của Hoài Linh, nói một câu tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nam danh hài Mới đây, Hoài Linh được "giải oan" sau hàng loạt ồn ào liên quan đến 14 tỷ từ thiện. Một ca sĩ thân thiết "chẳng khác gì anh em ruột" với nam danh hài đã có những chia sẻ khiến khán giả chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-thanh-dien-ke-lai-ngay-cuoi-doi-cua-thanh-kim-hue-luc-vo-hap-hoi-ong-dang-dong-phim-da-lap-tuc-chay-ve-442898.html