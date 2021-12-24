Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã chia sẻ lại khoảnh khắc cuối đời bên bà xã.
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Ngày 23/12, thông tin nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi ở tuổi 68 khiến người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ không khỏi xót xa. Được biết, bà phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 6 tháng, sức khỏe suy yếu, vì vậy nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ông và mọi người đang lo hậu sự cho bà.
Chia sẻ với Zing News, Thanh Điền cho biết, lúc Thanh Kim Huệ hấp hối, ông đang đi đóng phim. Khi được người nhà báo tin, ông đã ngay lập tức về bên vợ. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nhìn mặt chồng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong bài đăng cuối cùng để tiễn biệt vợ - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, NSƯT Thanh Điền không giấu nổi sự xúc động. Ông kể lại giây phút trước khi ra đi, nữ nghệ sĩ chảy nước mắt. Sau đó, bà từ từ nhắm mắt lại và ra đi thanh thản.
Được biết, nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ lần đầu gặp gỡ vào cuối thập niên 1960. Khi ấy, bà hát cho đoàn Hoa Phượng. Nữ nghệ sĩ nhiều lần đứng chung sân khấu với Thanh Điền. Tuy nhiên, ông cũng phải mất một thời gian dài để theo đuổi được bà. Đến năm 1975, cả hai làm lễ kết hôn và có với nhau hai người con là Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1977) và Nguyễn Đức Hồng Loan (sinh năm 1986, đã mất).
Vào tháng 11 vừa qua, khi sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ yếu hơn, ông xã vẫn chia sẻ hình ảnh và gửi những lời tình cảm tặng bà.
"Chúc mừng sinh nhật, em yêu. 46 năm bên nhau, yêu em nhiều hơn em nghĩ. Thương em đang ôm ấp mỗi ngày với một quyết tâm nghị lực mà tôi ngưỡng mộ bất kể thử thách nào. Nụ cười của em luôn khiến trái tim anh lỡ nhịp. Mãi mãi và mãi mãi" - ông viết.