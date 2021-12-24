Linh Lan 'lủi thủi' dẫn con gái đến thăm mộ Vân Quang Long, lời nhắn nhủ đến cố ca sĩ khiến nhiều người không khỏi đau xót

Hậu trường 24/12/2021 16:56

Đã được một năm sau ngày Vân Quang Long qua đời, mới đây, Linh Lan đã dắt theo con gái nhỏ Helen đến thăm mộ ba. Lời nhắn nhủ đến cố ca sĩ khiến khán giả xúc động.

Mới đây, chiều ngày 24/12, Linh Lan - người tự xưng là vợ của Vân Quang Long - đã đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip cùng con gái nhỏ Helen đến thăm mộ cố ca sĩ tại quê hương Sa Đéc (Đồng Tháp). Kèm theo đó, Linh Lan chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Sau 1 năm ngày ba ra đi, rồi mẹ cũng đã dắt con về thăm mộ ba Long như lời mẹ đã hứa với ba".

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Bài viết kèm video của Linh Lan - Ảnh: chụp màn hình

Trong clip, hai mẹ con Linh Lan ăn mặc đơn giản, mang trái cây và hoa tươi đến viếng Vân Quang Long. Ngoài ra, Linh Lan còn cẩn thận lau chùi xung quanh phần mộ của cố ca sĩ.

 "Hôm nay Lan đưa Helen đi về thăm mộ ba Long. Anh có linh thiêng phù hộ cho gia đình, ba mẹ và các con của anh được mạnh giỏi, khỏe mạnh, nhất là Helen mau ăn chóng lớn, che chở cho con. Mong anh ở nơi xa được mạnh khỏe, bình an" - Linh Lan nói trong clip.

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Linh Lan và con gái đến thăm Vân Quang Long - Ảnh: chụp màn hình

Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận xót thương cho hai mẹ con lủi thủi một mình. Đáp lại tình cảm ấy, Linh Lan cho biết hiện tại, cô chỉ cần con gái lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đã hạnh phúc lắm rồi.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, năm 2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ. Vào thời điểm ấy, cư dân mạng được dịp "dậy sóng" khi hàng loạt ồn ào giữa Linh Lan và gia đình Vân Quang Long nổ ra. Người thân Vân Quang Long "tố" Linh Lan không minh bạch chuyện tiền bạc. Thậm chí, đấng sinh thành của Vân Quan Long nhiều lần "bốc phót" và nghi ngờ bé Helen không phải máu mủ của cố ca sĩ. Sau một thời gian, sự việc cũng đã dần có dấu hiệu lắng xuống.

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Vân Quang Long và Linh Lan - Ảnh: Internet

Vào ngày 15/12 vừa qua, Linh Lan cùng con gái và người thân đã chuẩn bị mâm cơm chay, cúng giỗ đầu cho cố ca sĩ tại nhà riêng. Trong khi đó, vợ đầu Vân Quang Long và 2 con Trác Kỳ - Trác Hy tề tựu tại nhà ông bà nội, làm giỗ đầu cho cố ca sĩ.

 

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