Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cận cảnh nghệ sĩ Thanh Điền cùng gia đình, bạn bè đồng nghiệp tại nghĩa trang, tiễn biệt Thanh Kim Huệ. Trong clip, chứng kiến người bạn đời về nơi an nghỉ cuối cùng, Thanh Điền không giấu nổi niềm xúc động. Ông quỳ sụp xuống đất, biểu cảm vô cùng đau đớn. Ngay bên cạnh, diễn viên Lưu Hoàng Gia Bảo và một số người thân quen ra sức an ủi nam nghệ sĩ, hy vọng ông có thể mau chóng nguôi ngoai.

Vào sáng ngày 26/12, lễ động quan của NSƯT Thanh Kim Huệ đã được diễn ra với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai nấy cũng đều xúc động trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa. Linh cữu của bà được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Tại buổi lễ, nghệ sĩ Thanh Điền xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, gắng gượng lo chu toàn hậu sự của vợ.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng đã để lại rất nhiều bình luận thương tiếc cho sự ra đi của Thanh Kim Huệ và gửi lời chia buồn đến gia đình.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh; Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, trên trang cá nhân của người em thân thiết với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã chia sẻ lại khung cảnh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương đồng thời tiết lộ ước muốn cuối đời của cố nghệ sĩ. Theo đó, nữ nghệ sĩ hy vọng sau khi mất tro cốt có thể đặt tại ngôi chùa gần nhà, cạnh con gái bà. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã nói rõ mong muốn "giữ lại hình hài nguyên vẹn" cho bà và nữ nghệ sĩ đã đồng ý.

“Những ngày cuối đời, chị muốn tro cốt của mình được đặt ở chùa Ấn Quang gần nhà, gần con gái Hồng Loan của chị. Nhưng anh Thanh Điền đã nói rõ mong muốn của anh và của khán giả là muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho chị, cho một tài danh sân khấu có một không hai này… Và chị đã đồng ý" - trích bài viết của một "đàn em" thân thiết của cố ca sĩ.

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ -Ảnh: Internet

Được biết, chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Lúc sinh thời, NS Thanh Kim Huệ đã bị ung thư đại tràng di căn sang gan, phổi. Tháng 4 vừa qua, cố nghệ sĩ đã nhập viện mổ. Sau đó, Thanh Kim Huệ về nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng không qua khỏi.