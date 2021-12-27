Xuất hiện clip nghệ sĩ Thanh Điền quỳ sụp trên đất, đau đớn tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ lần cuối tại nghĩa trang khiến bao người không kìm được nước mắt

Hậu trường 27/12/2021 08:00

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Thanh Điền không giấu nổi xúc động khi chứng kiến NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Vào sáng ngày 26/12, lễ động quan của NSƯT Thanh Kim Huệ đã được diễn ra với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai nấy cũng đều xúc động trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa. Linh cữu của bà được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Tại buổi lễ, nghệ sĩ Thanh Điền xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, gắng gượng lo chu toàn hậu sự của vợ.

Xuất hiện clip nghệ sĩ Thanh Điền quỳ sụp trên đất, đau đớn tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ lần cuối tại nghĩa trang khiến bao người không kìm được nước mắt - Ảnh 1
Lễ động quan của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cận cảnh nghệ sĩ Thanh Điền cùng gia đình, bạn bè đồng nghiệp tại nghĩa trang, tiễn biệt Thanh Kim Huệ. Trong clip, chứng kiến người bạn đời về nơi an nghỉ cuối cùng, Thanh Điền không giấu nổi niềm xúc động. Ông quỳ sụp xuống đất, biểu cảm vô cùng đau đớn. Ngay bên cạnh, diễn viên Lưu Hoàng Gia Bảo và một số người thân quen ra sức an ủi nam nghệ sĩ, hy vọng ông có thể mau chóng nguôi ngoai.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng đã để lại rất nhiều bình luận thương tiếc cho sự ra đi của Thanh Kim Huệ và gửi lời chia buồn đến gia đình. 

Xuất hiện clip nghệ sĩ Thanh Điền quỳ sụp trên đất, đau đớn tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ lần cuối tại nghĩa trang khiến bao người không kìm được nước mắt - Ảnh 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh; Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, trên trang cá nhân của người em thân thiết với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã chia sẻ lại khung cảnh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương đồng thời tiết lộ ước muốn cuối đời của cố nghệ sĩ. Theo đó, nữ nghệ sĩ hy vọng sau khi mất tro cốt có thể đặt tại ngôi chùa gần nhà, cạnh con gái bà. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã nói rõ mong muốn "giữ lại hình hài nguyên vẹn" cho bà và nữ nghệ sĩ đã đồng ý.

“Những ngày cuối đời, chị muốn tro cốt của mình được đặt ở chùa Ấn Quang gần nhà, gần con gái Hồng Loan của chị. Nhưng anh Thanh Điền đã nói rõ mong muốn của anh và của khán giả là muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho chị, cho một tài danh sân khấu có một không hai này… Và chị đã đồng ý" - trích bài viết của một "đàn em" thân thiết của cố ca sĩ.

Xuất hiện clip nghệ sĩ Thanh Điền quỳ sụp trên đất, đau đớn tiễn biệt NSƯT Thanh Kim Huệ lần cuối tại nghĩa trang khiến bao người không kìm được nước mắt - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ  -Ảnh: Internet

Được biết, chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Lúc sinh thời, NS Thanh Kim Huệ đã bị ung thư đại tràng di căn sang gan, phổi. Tháng 4 vừa qua, cố nghệ sĩ đã nhập viện mổ. Sau đó, Thanh Kim Huệ về nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng không qua khỏi. 

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa

Trên trang cá nhân, một người em thân thiết với Thanh Kim Huệ đã chia sẻ về nguyện vọng cuối đời của cố ca sĩ nhưng không thể thực hiện được khiến nhiều người bất ngờ và xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Thanh Kim Huệ qua đời NS Thanh Điền lễ động quan Thanh Kim Huệ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?