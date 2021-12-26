NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa

Hậu trường 26/12/2021 20:01

Trên trang cá nhân, một người em thân thiết với Thanh Kim Huệ đã chia sẻ về nguyện vọng cuối đời của cố ca sĩ nhưng không thể thực hiện được khiến nhiều người bất ngờ và xót xa.

Chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Được biết, nử nghệ sĩ bị ung thư đại tràng di căn sang gan, phổi. Tháng 4 vừa qua, cố nghệ sĩ đã nhập viện mổ. Sau đó, Thanh Kim Huệ về nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng không qua khỏi. 

Vào sáng ngày 26/12, lễ động quan của cố nghệ sĩ đã được diễn ra với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai nấy cũng đều xúc động trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa. Linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Tại buổi lễ sáng nay, nghệ sĩ Thanh Điền xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, gắng gượng lo chu toàn hậu sự của vợ.

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa - Ảnh 1
Lễ động quan của Thanh Kim Huệ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của người em thân thiết với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã chia sẻ nguyện vọng cuối đời của bà và ước muốn của gia đình ở hiện tại. Theo đó, nữ nghệ sĩ hy vọng sau khi mất tro cốt có thể đặt tại ngôi chùa gần nhà, cạnh con gái bà. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã nói rõ mong muốn "giữ lại hình hài nguyên vẹn" cho bà và nữ nghệ sĩ đã đồng ý.

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa - Ảnh 2

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa - Ảnh 3
Bài viết của một người thân thiết tiết lộ nguyện vọng cuối đời của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

“Những ngày cuối đời, chị muốn tro cốt của mình được đặt ở chùa Ấn Quang gần nhà, gần con gái Hồng Loan của chị. Nhưng anh Thanh Điền đã nói rõ mong muốn của anh và của khán giả là muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho chị, cho một tài danh sân khấu có một không hai này… Và chị đã đồng ý" - trích bài viết của một "đàn em" thân thiết của cố ca sĩ.

NS Thanh Kim Huệ muốn sau khi nhắm mắt được đặt tro cốt cạnh con gái nhưng không thể thực hiện, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa - Ảnh 4
Ca sĩ Long Nhật - Ảnh: Chụp màn hình

Ttước đó, ca sĩ Long Nhật khi đến viếng Thanh Kim Huệ cũng đã tiết lộ việc nữ nghệ sĩ bị ung thư đã diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài và những người quen, đồng nghiệp thân thiết đều biết nhưng không muốn chia sẻ với truyền thông. Cụ thể, Long Nhật nghẹn ngào: "Gia đình đồng nghiệp ai cũng biết tin cả, nhưng phải giữ thông tin này kín như bưng cho đến lúc chị trút hơi thở cuối cùng mới công khai. Bởi vì chị đã sống cuộc đời quá đẹp nên gia đình và người thân không muốn những thông tin bệnh tật, ốm đau của chị bị lộ ra bên ngoài. Bởi vì phải gìn giữ nâng niu như gìn giữ báu vật của nền cải lương".

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