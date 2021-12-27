Vợ cũ Bằng Kiều thừa nhận đã cười rất nhiều trong lễ giỗ đầu NS Chí Tài, tiết lộ 'tính cách thật' của các thành viên khác trong gia đình cố nghệ sĩ

Vừa qua, ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) đã có những chia sẻ về lần dự lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người chú ý.

Vừa qua, trong chương trình chào đón năm mới của ca sĩ Cam Thơ, Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) đã có những chia sẻ thú vị về những câu chuyện thú vị ở cả Việt Nam và Mỹ. Theo đó, Trizzie Phương Trinh cho biết cô sang Mỹ từ năm 10 tuổi nên không có ký ức nhiều về quê hương. "Căn bản cũng vì hồi nhỏ tôi ở Việt Nam không được ra đường phá làng phá xóm, chỉ bị nhốt trong nhà nên không biết mọi người chơi bời ra sao". Đến khi lớn lên và chỉ biết chăm chỉ đi hát nên cũng không có kỷ niệm gì với gia đình. Vì thế nên từ khi kết hôn với Bằng Kiều, có gia đình, cô không bao giờ nhận show đêm giáng sinh và năm mới.

Trizzie Phương Trinh (áo khoác xanh) tham gia chương trình của Cam Thơ - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp đó, Trizzie Phương Trinh cũng tiết lộ thêm kỷ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài và bà xã Phương Loan. Cụ thể, hôm ấy là ngày giỗ đầu cố nghệ sĩ, cô đã bị anh của nghệ sĩ Chí Tài là Chí Thái chọc cười rất nhiều. Theo Trizzie Phương Trinh, những người anh em khác trong gia đình Chí Tài cũng rất hài hước. Ngày trước, lúc đi hát cùng bạn nhạc của Chí Tài, nữ ca sĩ không bao giờ hát được trọn vẹn cả bài vì mọi người hay pha trò. "Tôi đang rất buồn cười một chuyện gặp phải vào buổi lễ giỗ đầu anh Chí Tài vừa qua. Tôi cười thì mọi người nói tôi vô duyên khi dự lễ giỗ anh Chí Tài nhưng không thể nào nhịn cười được.

Anh Chí Tài có một người em trai là anh Chí Thái. Anh Chí Thái tính hài hước lắm, hôm giỗ anh Chí Tài tôi ngồi ngay sau anh ấy nên bị chọc cho phát cười. Anh Chí Thái y hệt anh Chí Tài ở chỗ hài hước nhưng vẫn duyên dáng, luôn làm cho người đối diện phải cười mỗi khi tiếp xúc. Tôi còn biết thêm, anh Chí Tài vốn không phải người theo đạo Thiên Chúa từ đầu nhưng vì chị Phương Loan nên chấp nhận theo đạo của chị ấy, còn chị gái anh Chí Tài vẫn theo đạo Phật. Không những vậy, anh Chí Tài còn có một người anh khác là anh Chí Thiện, cũng hài hước và giỡn còn bạo hơn cả anh Chí Tài. Có lẽ anh Chí Tài được sở hữu dòng máu hài hước của nguyên gia đình mình nên mới có duyên như vậy. Ngày xưa ca sĩ chúng tôi đi hát với ban nhạc anh Chí Tài là không bao giờ hát được trọn vẹn một bài vì anh ấy lúc nào cũng pha trò. Nguyên một ban nhạc của anh ấy lúc nào cũng hài hước" - Trizzie Phương Trinh kể về Chí Tài và gia đình anh. Vợ chồng Chí Tài cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh - Ảnh: Internet Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng kể thêm vể cơ duyên quen biết và trở nên thân thiết với Phương Loan - bà xã Chí Tài. "Cũng nhờ ban nhạc anh Chí Tài mà tôi và Lâm Thúy Vân trở thành bạn khi hát cùng nhau tại một vũ trường. Hồi đó, chúng tôi hay diễn cùng nhau tại vũ trường, có cả chị Phương Loan nữa. Đó là lí do vì sao tôi thân thiết với chị Phương Loan và anh Chí Tài, thân từ hồi đó cho đến tận bây giờ" - Trizzie Phương Trinh tiết lộ thêm.

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