NÓNG: Tấn Bo chính thức lên tiếng khi bị nhạc sĩ giúp đỡ Thương Tín tố quỵt tiền, khẳng định bản thân là người bị hại

Hậu trường 27/12/2021 07:35

Trước thông tin một bị một nam nhạc sĩ "tố" quỵt tiền hàng trăm triệu đồng, mới đây, Tấn Bo đã lên tiếng nói rõ vấn đề và tiết lộ động thái "cứng rắn" trong tương lai.

Vào ngày 25/12 vừa qua, nhạc sĩ Tố Hiếu - mạnh thường quân đề nghị giúp đỡ diễn viên Thương Tín - bất ngờ "tố" nghệ sĩ Tấn Bo quỵt tiền nợ cả trăm triệu đồng. Nam nhạc sĩ cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình trao đổi giữa hai bên làm bằng chứng. Theo như đoạn clip này, Tô Hiếu nói với người được cho là Tấn Bo rằng chỉ để anh ta mượn tiền chứ không "cho luôn" và yêu cầu Tấn Bo trả lại. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại tỏ thái độ gay gắt và có những lời nói không hay với Tô Hiếu. Đoạn clip sau khi được lan truyền đã khiến không ít netizen phẫn nộ.

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Nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Internet

"Anh cho em, chứ anh cho em mượn hồi nào. Anh nói anh giúp em mà, tự nhiên bây giờ gặp tụi em anh nói từng cho em mượn là sao, không có cửa đó. Anh khỏi kiếm chuyện em nha, anh muốn gì?" - Người được cho là Tấn Bo nói trong clip.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, nghệ sĩ Tấn Bo bày tỏ thái độ bức xúc và khẳng định bản thân là người bị hại. Theo Tấn Bo, trước đó, anh đang ở Long Xuyên nên chưa nghe gì về sự việc. Đồng thời, anh cũng cho biết sẽ mở cuộc họp báo để nói rõ tất cả.

"Tôi ở dưới Long Xuyên có việc nên không biết chuyện gì, đến sáng nay (ngày 26/12) mới biết vụ việc. Tôi sẽ mở họp báo sau khi lên lại Sài Gòn vào sáng mai, nói hết cho mọi người về Tô Hiếu và trần tình toàn bộ sự thật. Tô Hiếu hại tôi, bên cạnh tôi có nhiều nhân chứng" - Tấn Bo chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

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Nghệ sĩ Tấn Bo - Ảnh: Internet

Liên quan đến đoạn ghi âm của Tô Hiếu, Tấn Bo nói: "Lúc đó, Tô Hiếu qua nhà và kiếm chuyện với tôi. Anh ấy ghi âm, bị tôi phát hiện mới tắt. Câu chuyện này dài lắm không chỉ nhiêu đó, anh ấy cắt ghép mà mọi người cần hiểu điều này. Vậy nên, tôi muốn ba mặt một lời với Tô Hiếu, rõ ràng mọi thứ. Và tôi khẳng định lại rằng có gì tôi nói đó, không bao giờ nói dóc".

Được biết, Tấn Bo là em trai của diễn viên hài nổi tiếng showbiz Việt - Tấn Beo. Cả hai sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và đều được cha dẫn dắt theo nghề. Cặp bài trùng’ Tấn Beo - Tấn Bo sau bao năm gắn bó hiện đã không còn diễn chung với nhau, Tấn Bo ít xuất hiện hơn trước công chúng và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

 

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