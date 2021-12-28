Hậu nghi vấn 'được lên chức bố', Trấn Thành thông báo hàng loạt 'tin vui' khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 28/12/2021 09:18

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã đăng tải bài viết chia sẻ về những kế hoạch dịp cuối năm khiến cộng đồng mạng háo hức.

Năm 2011 có lẽ là một năm vô cùng thành công với nam MC Trấn Thành khi phim "Bố già" của anh đại thắng tại "Ngôi sao xanh 2021" và vinh dự trở thành phim đại diện Việt Nam tranh giải "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần thứ 94.

Thừa thắng xông lên, mới đây, vào tối ngày 27/12, nam MC đã có bài viết chia sẻ về kế hoạch vào dịp cuối năm. Theo đó. trên mạng xã hội, Trấn Thành đăng tải poster của MV mới nhất sẽ được ra mắt lúc 20h ngày 30/12 trên kênh Youtube của anh. 

tran thanh 1

tran thanh 2
Bài viết của Trấn Thành thông báo ra mắt MV mới - Ảnh: Chụp màn hình

 

“Quý vị ơi chờ em nha. Tết này em ra cái MV tết cho nó vui vẻ, lan toả năng lượng tích cực đến mọi nhà kk. Đặt lịch dùm em 20h ngày 30/12 lên Youtube Trấn Thành Town coi MV với em nghen! Tết sát nách rồi quý vị ơi, chuẩn bị gì chưa” - bài viết của Trấn Thành.

Cũng trong tối hôm ấy, Trấn Thành cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục làm phim Tết có tên "Hẻm cụt" và nhắn nhủ sẽ khiến khán giả "cười từ cuối năm qua đầu năm cho nó hên". 

tran thanh 3
Trấn Thành cũng sẽ có series phim mới trong Tết này - Ảnh: Chụp màn hình

Loạt thông báo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Ngay dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt bày tỏ sự thích thú và không quên gửi lời chúc thành công tới nam MC. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, nhiều netizen tin rằng những tác phẩm kế tiếp của ông xã Hari Won sẽ tiếp tục nhận được thành công to lớn.

tran thanh 4
Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, vợ chồng Trấn Thành khiến dư luận xôn xao vì nghi vấn gia đình sắp đón chào "thành viên mới". Nguyên nhân là bởi thời gian gần đây, nữ ca sĩ Hari Won thường xuyên xuất hiện với ngoại hình mũm mĩm, trang phục rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ vòng 2 kém thon gọn. Trước những đồn đoán trên, đích thân bà xã Trấn Thành đã cho biết: "Thực ra thì bụng hơi to là... mập thôi. Hari nghĩ rằng, mùa dịch thì ai cũng mập lên cả. Tin đồn mà Hari có bầu cũng là 20 lần thì phải. Hari cũng không biết là bé mỡ này vì sao không chịu sinh ra cứ ở trong bụng của mình hoài ý, mình cũng thắc mắc lắm. Mong là sau cái đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ. Nói chung là mình có tin tức tốt thì mình sẽ thông báo cho mọi người".

 

Xôn xao thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long qua đời, thực hư câu chuyện khiến nhiều người ngán ngẩm

Xôn xao thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long qua đời, thực hư câu chuyện khiến nhiều người ngán ngẩm

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thông tin như nghệ sĩ Kim Tử Long qua đời khiến nhiều người xôn xao.Thực hư câu chuyện đã được "chính chủ" lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   mc trấn thành Hari Won - Trấn Thành phim mới của Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?