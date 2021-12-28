Hậu nghi vấn 'được lên chức bố', Trấn Thành thông báo hàng loạt 'tin vui' khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Thừa thắng xông lên, mới đây, vào tối ngày 27/12, nam MC đã có bài viết chia sẻ về kế hoạch vào dịp cuối năm. Theo đó. trên mạng xã hội, Trấn Thành đăng tải poster của MV mới nhất sẽ được ra mắt lúc 20h ngày 30/12 trên kênh Youtube của anh.

Năm 2011 có lẽ là một năm vô cùng thành công với nam MC Trấn Thành khi phim "Bố già" của anh đại thắng tại "Ngôi sao xanh 2021" và vinh dự trở thành phim đại diện Việt Nam tranh giải "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần thứ 94.

“Quý vị ơi chờ em nha. Tết này em ra cái MV tết cho nó vui vẻ, lan toả năng lượng tích cực đến mọi nhà kk. Đặt lịch dùm em 20h ngày 30/12 lên Youtube Trấn Thành Town coi MV với em nghen! Tết sát nách rồi quý vị ơi, chuẩn bị gì chưa” - bài viết của Trấn Thành.

Cũng trong tối hôm ấy, Trấn Thành cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục làm phim Tết có tên "Hẻm cụt" và nhắn nhủ sẽ khiến khán giả "cười từ cuối năm qua đầu năm cho nó hên".

Trấn Thành cũng sẽ có series phim mới trong Tết này - Ảnh: Chụp màn hình

Loạt thông báo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Ngay dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt bày tỏ sự thích thú và không quên gửi lời chúc thành công tới nam MC. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, nhiều netizen tin rằng những tác phẩm kế tiếp của ông xã Hari Won sẽ tiếp tục nhận được thành công to lớn.

Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, vợ chồng Trấn Thành khiến dư luận xôn xao vì nghi vấn gia đình sắp đón chào "thành viên mới". Nguyên nhân là bởi thời gian gần đây, nữ ca sĩ Hari Won thường xuyên xuất hiện với ngoại hình mũm mĩm, trang phục rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ vòng 2 kém thon gọn. Trước những đồn đoán trên, đích thân bà xã Trấn Thành đã cho biết: "Thực ra thì bụng hơi to là... mập thôi. Hari nghĩ rằng, mùa dịch thì ai cũng mập lên cả. Tin đồn mà Hari có bầu cũng là 20 lần thì phải. Hari cũng không biết là bé mỡ này vì sao không chịu sinh ra cứ ở trong bụng của mình hoài ý, mình cũng thắc mắc lắm. Mong là sau cái đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ. Nói chung là mình có tin tức tốt thì mình sẽ thông báo cho mọi người".