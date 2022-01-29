Nghi vấn Mai Tài Phến chủ động công khai hình ảnh về quê Mỹ Tâm đón Tết, CĐM phản ứng thế nào?

Hậu trường 29/01/2022 17:47

Mới đây, "người tình tin đồn" của Mỹ Tâm bất ngờ chia sẽ bài viết mới trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Ngày 28/1 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Mai Tài Phến và Mỹ Tâm cùng nhau về quê Đà Nẵng của cô đón Tết Nguyên đán năm nay. Sự việc sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, bàn tán sôi nổi của netizen.

Mới đây, nam diễn viên Mai Tài Phến đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đang tham gia một buổi tiệc nhỏ cùng một số người lớn tuổi kèm dòng trạng thái:"Anh Bình Báo cười nhìn hiền hen cả nhà!". 

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Bài đăng của Mai Tài Phến - Ảnh: Chụp màn hình

Trong ảnh, Mai Tài Phến mặc áo thun trắng giản dị, tóc xỏa lãng tử cùng gương mặt tươi cười. Nam tài tử tỏ ra khá thoải mái và dường như không quan tâm nhiều đến những lời bàn tán xung quanh. 

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc "cực phẩm" của nam diễn viên đồng thời không quên trêu ghẹo: "Thế rồi Mỹ Tâm đâu anh" hay "Phến năm nay ăn Tết ở Đà Nẵng".

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 Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Về thông tin Mai Tài Phến và Mỹ Tâm về quê của nữ ca sĩ được biết, trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh Mỹ Tâm và "bạn trai tin đồn" đứng trước nhà cô tại Đà Nẵng.

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'Bằng chứng' được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong khi Mỹ Tâm đang chào hỏi họ hàng thì Mai Tài Phến đỗ xe máy vào vỉa hè. Sau đó, cả hai cùng nhau vào nhà. Bên cạnh đó, một người tự nhận là hàng xóm của Mỹ Tâm cũng tiết lộ cô và nam tài tử yêu nhau đã 3 năm, lần nào cũng cùng về Đà Nẵng đón Tết. 

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Từ khóa:   ca sĩ Mỹ Tâm Mỹ Tâm - Mai Tài Phến Đà Nẵng

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