Hậu vỡ nợ 1000 tỷ, cuộc sống của 'ông bầu đình đám một thời' Phước Sang giờ ra sao?

Hậu trường 29/01/2022 15:28

Thành công vang dội nhờ phim ảnh, tuy nhiên, Phước Sang đã đánh mất tất cả vì đầu tư bất động sản. Ông từng cho biết: "Giá như tôi tập trung làm phim thì tôi đã sống khỏe, gia đình không khổ như bây giờ. Nếu như tôi không tham..."

Từ lâu, Phước sang đã một trong những cái tên không mấy xa lạ trong màn điển ảnh Việt. Sau năm 2000, Phước Sang chạm đỉnh cao sự nghiệp khi thực hiện được loạt phim ăn khách như Khi đàn ông có bầu, Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử...

Nhờ "mát tay" trong sản xuất phim, ông bầu Phước Sang có một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước: đi xế hộp sang trọng, ở biệt thự 67 tỷ đồng, có vợ là diễn viên Kim Thư nổi tiếng, xinh đẹp.

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Kim Thư và Phước Sang từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sau đó, Phước Sang bắt đầu chyển sang câu việc kinh doanh bất động sản nhưng không may thua lỗ, bị "tố" quỵt nợ, gia đình bị chửi bới thậm chí cơ ngơi sang chảnh còn thường xuyên bị đe dọa, ném mắm tôm.

Đầu tháng 10/2012, Phước Sang thú nhận đã chi 1.000 tỷ đồng vào đầu tư bất động sản nhưng thua lỗ. Từ vị trí là đại gia làng giải trí, Phước sang rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay.

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Căn biệt thự 67 tỷ từng thuộc sở hữu của Phước Sang - Ảnh: Internet

Trả lời trước báo giới, Phước Sang cho biết: "Ban đầu tôi bán mấy mảnh đất cho người ta mà các khách hàng sau cứ tranh nhau mua, giá đất tăng lên mỗi ngày. Mình làm nghệ thuật kiếm tiền khó khăn, mồ hôi nước mắt, vậy mà chứng kiến trước mắt người ta sang tay đất nhẹ nhàng, lời tiền tỷ chảy vào túi từng giờ, tôi không cầm lòng được trước lực hút ấy. Có bao nhiêu tiền tôi gom hết vào bất động sản, mua những mảnh đất giá "bong bóng" để sang tay. Nhưng khi thị trường bị "vỡ", tôi đã bỏ 1.000 tỷ vào bất động sản rồi, bán không được".

Gia đình Phước Sang cũng tan vỡ khi năm 2012, Kim Thư tuyên bố cả 2 đã ly hôn được hơn 1 năm. Nhờ nổ lực của bản thân, hiện tại, Kim Thư đã là chủ một nhà hàng. Trong bài viết mới nhất, nữ diễn viên còn cho biết: mẹ và chị ruột của cô cũng là nạn nhân trong vụ thua lỗ bất động sản của chồng cũ.

Sau biến cố vỡ nợ gây chấn động showbiz, Phước Sang lui về "ở ẩn", không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào và tránh mặt báo chí suốt 5 năm. Đến năm 2017, Phước Sang trở lại đóng phim "Cuốc xe nửa đêm" và sau đó là phim Tết "Tiền nhiều để làm gì" vào năm 2018 nhưng không thành công.

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Phước Sang trắng tay và rơi vào khủng hoảng - Ảnh: Internet

 

Theo Dân Việt, "ông bầu" đình đám năm nào mới cởi mở chia sẻ với báo giới về thời gian anh trải qua khủng hoảng. Theo đó, Phước Sang từng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát vì riêng khoản lãi ngân hàng mỗi tháng anh phải gánh 2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh bị huyết áp cao, bị tai biến 2 lần nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Biết bệnh của mình nguy hiểm nên Phước Sang làm mọi việc thận trọng, giữ tinh thần ổn định. Anh tâm sự, bản thân lấy niềm vui, sự khôn lớn, trưởng thành của các con để làm niềm vui sống.

Về sự thất bại trong kinh doanh, Phước Sang thừa nhận quá khứ anh quá háo thắng, mất gia đình vì mê làm giàu. Anh nói đó là bi kịch của cuộc đời mình. "Giá như tôi tập trung làm phim thì tôi đã sống khỏe, gia đình không khổ như bây giờ. Nếu như tôi không tham..." - anh trải lòng.

Được biết, hiện, Phước Sang đã tái hôn và có thêm một công con gái. Tuy nhiên, anh chọn cách giấu kín già đình vì không muốn ảnh hưởng đến người thân.

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Phước Sang và đạo diễn Trung 'lùn' - Ảnh: Internet 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, từ đầu tháng 1 cho đến nay, anh thu hút sự quan tâm khi thường xuyên xuất hiện trong hậu trường đoàn phim Sui gia hay xui gia của đạo diễn Trùng "lùn".

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Phước Sang và Thúy Diễm -   Ảnh: Internet 

Mới đây nhất, Phước Sang cũng lộ diện trong livestream của diễn viên Thúy Diễm khi cả hai bật mí một vài thông tin đến dự án phim hợp tác chung. Lần lộ diện liên tục gần đây, trông Phước Sang gầy gò, hốc hác hơn xưa nhưng rất thoải mái tương tác với mọi người.

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