Hậu ly hôn 'vợ trên giấy tờ', Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đề cập đến vấn đề tình cảm hiện tại và phản ứng của cộng đồng mạng

Vào tối ngày 28/1 mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ cập nhật dòng trạng thái đề cập đến vấn đề tình cảm của mình. Cụ thể, anh hài hước chia sẻ: "Lâu lâu cũng sực nhớ ra mình đã chia tay cái cảm giác 'có người iu' lâu gồi… H à”.

Suốt thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng vướng phải không ít ồn ào từ chuyện làm từ thiện cho đến ly hôn vợ là bầu show nổi tiếng tại Mỹ. Có lẽ vì thế mà mỗi động thái của nam ca sĩ đều khiến dư luận quan tâm.

Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đã để lại bình luận yêu mến, đồng thời cho biết dù độc thân nhưng anh vẫn sẽ có các fan bên cạnh nên sẽ không phải cô đơn.

Về chuyện ly hôn "chấn động" của Đàm Vĩnh Hưng, theo Thanh Niên, bầu sô Lien Jackie Pham chính thức nộp đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Được biết, cuộc hôn nhân này đã kéo dài hơn một thập niên. Cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản.

Đàm Vĩnh Hưng và bà Lien Jackie Pham chính thức nộp đơn ly hôn - Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ, đại diện nam ca sĩ khi ấy đã từ chối trả lời chuyện đời tư, người này cho biết Đàm Vĩnh Hưng và các bên liên quan đang muốn tập trung vào những vấn đề về luật pháp: "Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".