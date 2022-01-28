Cuộc sống hiện tại của 'chàng Trương Chi' Việt Hoàn: Lui về ngoại ô với vườn tược, hạnh phúc bên vợ kém 18 tuổi

Cuộc sống của Việt Hoàn - "chàng Trương Chi" của làng nhạc đỏ Việt Nam khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hiện tại, gia đình Việt Hoàn đang sống tại nhà vường rộng gần 2.000m2 tại thôn Lập Thành, Quốc Oai, Hà Nội. Trang trại này được thiết kế theo lối truyền thống với mái ngói, sân gạch đỏ tươi.

Tuy không sở hữu nhan sắc quá ưa nhìn như đa phần các nghệ sĩ khác của làng giải trí nhưng nam ca sĩ Việt Hoàn lại có được giọng ca xuất sắc, dễ dàng chinh phục khán giả. Chính vì vậy, anh còn có biệt danh "chàng Trương Chi" của làng nhạc đỏ. Ca sĩ Việt Hoàn - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, Việt Hoàn sinh năm 1966 tại Thái Bình trong 1 gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Sở hữu tài năng được di truyền từ bố mẹ, 18 tuổi Việt Hoàn đã giành giải nhất cuộc thi Đơn ca toàn tỉnh Thái Bình. Năm 1985, Việt Hoàn được tuyển về Đội Văn nghệ Công an TP Hải Phòng và liên tiếp giành 2 HCV và 1 HCB trong các kỳ hội diễn sân khấu và các cuộc thi. Từ năm 1994 đến 1997, Việt Hoàn công tác tại Đoàn Ca múa Hải Phòng.

Năm 1997, anh thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội. Năm 2006, Việt Hoàn chuyển về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và được trao tặng danh hiệu NSƯT. Không phải tên tuổi quá ồn ào trên truyền thông nhưng suốt nhiều năm tháng cống hiến cho nghệ thuật, Việt Hoàn luôn được khán giả mến mộ bởi sự giản dị, tài năng và đời tư sạch sẽ. Năm 2007, Việt Hoàn kết hôn cùng người đẹp Hoa Trần, kém anh tới 18 tuổi. Lúc này, Việt Hoàn đã cực kỳ nổi tiếng và giàu có nên không ít người cho rằng Hoa Trần kết hôn với Việt Hoàn vì tiền và vì danh vọng. Tuy nhiên, người đẹp khi a61h đã thẳng thắn cho hay không quan tâm Việt Hoàn ở hữu vẻ ngoài xấu hay đẹp, có nổi tiếng hay không mà bản thân bị chinh phục bởi cái đức của anh.

Gia đình viên mãn của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet Cách nhau 18 tuổi, thế nhưng vợ chồng Hoa Trần - Việt Hoàn đã gắn bó bên nhau hơn 10 năm và có ba con gái. Đặc biệt, sự khác nhau về thế hệ là câu chuyện Hoa Trần hay đem ra đùa chồng mình nhất. Chia sẻ với Tiền Phong, cô cho biết: Anh Hoàn hoài cổ, thích đồ cũ đến mức nhiều thứ không thể dùng được nữa, hoặc cất một chỗ suốt cả một thập kỷ vẫn muốn giữ lại. Cô có lần tiện tay vứt đi con voi đồ chơi cũ rích hay đôi dép lê đã nhòe màu khi dọn nhà, anh liền nổi cáu và bắt vợ tìm về bằng được. Từng nhiều lần nhấn mạnh tình yêu dành cho đất đai, với Việt Hoàn: sân khấu và vườn tược là hai niềm đam mê lớn của anh. Tháo bỏ hào quang sân khấu, gột sạch lớp hóa trang, Việt Hoàn ví mình như một nông dân thực thụ. Anh thích thú với việc chăm cây, nhổ cỏ, thu hoạch rau củ. Về điểm này, Việt Hoàn giống với Trọng Tấn. Trọng Tấn kể mỗi lần về quê ở Thanh Hóa là anh phải ra vườn đầu tiên. Trên xe về Hà Nội của anh sau đó thể nào cũng chất đầy rau lang, rau bí, ngô, khoai, sắn và cả trứng gà. Cherry, mít và sơ ri trong vườn nhà Việt Hoàn - Ảnh: Tiền Phong Hiện tại, gia đình Việt Hoàn đang sống tại nhà vường rộng gần 2.000m2 tại thôn Lập Thành, Quốc Oai, Hà Nội. Trang trại này được thiết kế theo lối truyền thống với mái ngói, sân gạch đỏ tươi. Dinh thự của Việt Hoàn ở ngoại ô TP. Hà Nội - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Gia đình Việt Hoàn xây dựng 3 khối nhà với đầy đủ công năng: Phần sinh hoạt riêng tư của gia đình, phần kiến trúc tâm linh và khu nhà khách. Phải mất hơn 1 năm xây dựng, gia đình Việt Hoàn mới có thể hoàn thành được khu trang trại này. Không quá cầu kỳ về việc thiết kế, bày biện nội thất nhưng không gian sống của gia đình Việt Hoàn cực kỳ thoáng đãng, yên bình.

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