Hậu drama kém duyên của chồng, Hari Won đăng đàn tâm sự về cuộc sống và phản ứng của cộng đồng mạng

Hậu trường 28/01/2022 15:53

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won - vợ của MC Trấn Thành - vừa đăng tải bài viết về cuộc sống và nhận được sự quan tâm củ đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won - bà xã MC Trấn Thành đã đăng tải dòng trạng thái thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, cô viết : "Cuộc đời đâu biết ngày mai, nên vui được ngày nào thì cứ vui đi".

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Bài viết của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái ngắn gọn của cô nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía netizen. Bên dưới bài viết,  diễn viên Trương Quỳnh Anh và loạt khán giả để lại bình luận đồng tình. Trường Quỳnh Anh bình luận: “Chính xác chị ôi”, “Sống chánh niệm ngay giây phút này với tại đây”, “Chuẩn luôn chị ơi”, “Quá chuẩn chị ơi”…

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Bình luận của cư dân mạng -  

Bên cạnh đó, một bộ phận netizen cũng tỏ ra không mấy hài lòng về bài đăng "đạo lý" này nhất là lúc Trấn Thành đang vướng phải ồn ào kém duyên tại sân khấu Rap Việt. Hiện tại, nữ ca sĩ đã đặt "chế độ "Phù hợp nhất" để hạn chế bình luận.

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Vợ chồng Trấn Thành - Har Won - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào Trấn Thành thời gian gần đây, cụ thể, sau khi tlinh - thí sinh mùa 1 của chương trình - biểu diễn tiết mục "Gái độc thân", Trấn Thành đã đặt câu hỏi được cho là nhạy cảm rằng "Em hát bài Gái Độc Thân là chỉ hát vậy thôi hay hiện giờ đang độc thân?". Câu hỏi khiến tlinh đơ vài giây sau đó đã thẳng thắn đáp trả: "Anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không?".

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Trấn Thành và tlinh -Ảnh: Internet

Thế nhưng, Trấn Thành thì tiếp tục đùa dai khi đổi câu hỏi nhưng chẳng khác gì câu trước: "Hiện giờ em có độc thân không?". Sau khi tlinh cười sượng trân, Trấn Thành mới quay sang bảo: "Anh đùa thế thôi" và đổi sang một câu hỏi khác.

Được biết, vừa qua, tlinh cũng đã lên tiếng xin lỗi Trấn Thành và cho biết cảm xúc lúc đó đang rất rối bời cũng như có nhiều áp lực trong đời sống cá nhân thế nên khi nghe câu hỏi nói trên của Trấn Thành, cô đã nhớ đến những kỉ niệm không vui. Điều này dẫn đến việc lựa chọn từ ngữ cẩu thả. tlinh cho biết cô luôn ngưỡng mộ Trấn Thành với vai trò một người nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm và giàu tình cảm. Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

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