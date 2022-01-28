Xôn xao hình ảnh Hồ Văn Cường đi mua sắm Tết cùng người hâm mộ lớn tuổi, vẫn dùng một món đồ cũ khiến fan xúc động

Hậu trường 28/01/2022 12:17

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường mua sắm tại một cửa hàng quần áo cùng một người hâm mộ lớn tuổi khiến nhiều người xôn xao.

Sau nhiều ồn ào với phía mẹ nuôi Phi Nhung, hiện tại, Hồ Văn Cường đã trở lại sau khoảng thời gian ở ẩn với một hình ảnh chỉn chu và hiện đại hơn. Với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thủy, Hồ Văn Cường đang từng bước khẳng định vị trí trong lòng công chúng. Mỗi lần xuất hiện của giọng ca trẻ đều nhận được sự chú ý của nhiều người.

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Hồ Văn Cường nhận được sự giúp dỡ từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường mua sắm tại một cửa hàng quần áo cùng một người hâm mộ lớn tuổi. Nam ca sĩ ăn mặc giản dị với áo khắc đơn giản cùng quần jean tối màu. Tuy nhiên, chiếm trọn sự chú ý của netizen có lẽ là đôi dép màu xám của nam ca sĩ. Đôi dép khá cũ, đã phai màu có vẻ được quán quân "Vietnam Idol Kids 2016" diện khá nhiều lần đến nỗi trở thành "huyền thoại" trong mắt các fan.

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Hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường đi mua sắm cùng fan lớn tuổi -Ảnh: Internet

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ dành lời khen cho sự chân chất, đơn giản của nam ca sĩ. Thậm chí, có người còn đùa rằng: "Bạn nào ở gần hãy mua cho bé đôi giày mới đi".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Tổ Quốc, vừa qua, FC của Hồ Văn Cường đã  thay mặt nam ca sĩ đưa ra thông báo đính chính 2 thông tin sai lệch đang bị lan truyền. Phía FC khẳng định con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đang hoạt động tự do và không thuộc quyền quản lý của bất kì công ty nào. Ngoài ra, tính đến hiện tại, Hồ Văn Cường vẫn chưa lập tài khoản MXH nên mọi Facebook, YouTube hay Fanpage mang tên nam ca sĩ nhí đều là giả mạo vì mục đích xấu.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung Hồ Văn Cường mua sắm Tết

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