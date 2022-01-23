CĂNG: Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa thông báo livestream, Phương Lê đã vào 'hăm dọa' thẳng mặt thế này đây

Hậu trường 23/01/2022 16:51

Mới đây, khi chị gái hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo vừa thông báo livestream nói rõ sự tình thì Hoa hậ Phương Lê đã có động thái vô cùng căng thẳng.

Thời gian vừa qua, ồn ào giữa hoa hậu chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo và Phương Lê nổ ra khiến dân tình lại được phen "hít hà" drama đến 'nổ phổi". Mới đây, trên trang cá nhân, Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo đã thông báo sẽ livestream vào lúc 19h ngày 23/1 để nói rõ sự việc với Phương Lê. Bởi "nhắc đích danh mình thì mình sẽ phải nói".

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Đặng Thu Thảo (trái) và Phương Lê (phải) - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Phương Lê đã có động thái đáp trả lại thông báo trên bằng dòng trạng thái vô cùng căng rằng có sẽ có "biện pháp mạnh". Đồng thời, cô cũng mỉa mai đối thủ khi đi "khịa" khắp nơi nhưng lại không dám mở phần bình luận trên trang cá nhân. "Có gan sao không dám mở comment".

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Phương Lê chia sẻ lại bài viết của chị gái Đặng Thu Thảo kèm lời 'đe dọa' cực căng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Phương Lê từng lên livestream tố Đặng Thu Thảo vô ơn, chị gái ruột của cô thì dùng thủ đoạn ép Hoa hậu Thùy Tiên ký tên vào giấy nợ. Trong khi chị gái liên tục đăng bài đáp trả, khẩu chiến với Phương Lê thì Đặng Thu Thảo không có động thái nào liên quan đến lùm xùm với người chị từng thân.

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Từ khóa:   Hoa hậu Phương Lê Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo chị gái Đặng Thu Thảo

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