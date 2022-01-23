NSND Bạch Tuyết trải lòng về chuyện nghề, tiết lộ nguyên nhân của 3 lần tự tử

Hậu trường 23/01/2022 09:41

Mới đây, NSND Bạch Tuyết đã có dịp tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ về bản thân cũng như những câu chuyện trong suốt quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.

Mới đây, tham gia chương trình "Lần đầu tôi kể", NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ thú vị về bạn thân và những câu chuyện thú vị trong suốt chặng đường làm nghệ thuật. Theo đó, bà cho biết ngay từ nhỏ đã thích và thần tượng nghệ sĩ Thanh Nga bên cải lương, nghệ sĩ Kim Cương bên kịch nói và nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng bên điện ảnh. Đó là ba nghệ sĩ bà chịu ảnh hưởng khi bước vào nghề.

Vào nghề này, NSND Bạch Tuyết chỉ muốn được tỏa sáng như một nghệ sĩ chứ không muốn giống ai hay thành một người nào khác.

Để có được danh tiếng như hôm nay, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân cũng đã luyện tập. làm việc cật lực. "Ở đoàn hát ngày đó, mọi người thường tập từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi nghỉ. Riêng tôi thì ăn cơm trưa xong xin được ở lại đoàn tập tiếp từ 1 giờ tới tận 6 giờ chiều mới về" - Bạch Tuyết chia sẻ.

Trong hơn thời gian theo đuổi nghệ thuật cải lương, Bạch Tuyết cho biết lúc nào bà cũng yêu nghề. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất bà cũng không dám nhắc tới chuyện bỏ nghề. "Tôi luôn khấn Tổ nghề rằng, chỉ khi nào Tổ không chấp nhận tôi nữa thì tôi mới thôi, chứ tôi không bao giờ dám bỏ nghề. Tôi yêu nghề này lắm" - Bạch Tuyết tiếp tục chia sẻ.

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NSND Bạch Tuyết trong chương trình 'Lần đầu tôi kể'- Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong chương trình, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng đề cập đến việc mình đã từng tự tử đến 3 lần. 

"Tôi từng tự tử 3 lần nhưng không phải vì tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi cũng không có nỗi buồn nào quá lớn tới mức phải tự tử. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ khi mẹ mất, tôi đã không muốn sống nữa rồi. Tôi cảm thấy đời sống này mong manh quá, ranh giới sống chết không ai quyết định được, thế thì sống để làm gì. Ngày nào cũng phải ăn để sống nhưng cơ thể vẫn già đi. Tôi cảm thấy sự vô lý của kiếp người.

Nhưng đó không phải lý do tôi không muốn sống. Tôi chán vì thế giới này bất công, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu. Người lọc lừa ăn hiếp kẻ ngu xuẩn.

Tôi bất lực trước cuộc sống này và tôi không muốn sống trong một xã hội như thế. Đó là nguyên nhân khiến tôi tự tử ba lần. Cả ba lần tôi tự tử đều cùng một nguyên nhân" - Bạch Tuyết chia sẻ.

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Bà được mệnh danh là 'Cải lương chi bảo' - Ảnh: Internet

Được biết, NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945. Bà được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên...

Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân năm 2012. 

Chia sẻ trên báo Lao Động mới đây, NSND Bạch Tuyết cho biết, hiện tại, cuộc sống của bà an yên hơn. Bà khẳng định, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng để sống khác với công chúng.

"Tôi là người đào hát không sơn móng tay, móng chân… Chỉ khi nào đóng vai công chúa thì tôi mới làm. Bởi tôi học thiền từ lâu nên tôi muốn sống tự nhiên giống như trời đất" - nữ nghệ sĩ chia sẻ. Ở tuổi U80, Bạch Tuyết chọn thái độ thoải mái để đối diện với bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống.

Được biết, NSND Bạch Tuyết có một người con trai đang sinh sống ở Mỹ. Bà nói về cuộc hôn nhân sau này với ông xã Việt kiều: "Sau này, tôi có chồng là quốc tịch Pháp. Ba mươi mấy năm sống chung, tôi thưa với chồng là tôi giữ quốc tịch Việt Nam vì tôi là nghệ sĩ cải lương của Việt Nam. Xin đừng buồn vì tôi". 

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Từ khóa:   NSND Bạch Tuyết 3 lần tự tử Cải lương chi bảo

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