Theo Pháp luật và Bạn đọc, từ nhỏ, nữ danh ca đã biết đến với tính cách hiếu động, nhanh nhẹn. Bà từng phải chịu ăn đòn vì thích leo trèo trên cây và chơi những trò chơi của con trai. Do được tiếp xúc sớm với âm nhạc , bà từng là giọng ca nhí 4 tuổi tham gia biểu diễn cho đài phát thanh và một số chương trình phù hợp.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 28/1 (giờ Việt Nam), trung tâm Thúy Nga thông báo ca sĩ Bích Chiêu qua đời. Phía này cho biết bà tạ thế vào lúc 11 giờ 30 ngày 27/1 (giờ địa phương). Sự ra đi của giọng ca "Nỗi lòng" khiến cho nhiều người thương tiếc. Được biết, Bích Chiêu sinh năm 1942 tại Đà Lạt trong gia đình có truyền thống văn nghệ của nhạc sĩ, kịch sĩ Lữ Liên. Cô là chị cả của các ca sĩ có tên tuổi tại hải ngoại như: Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Lưu Bích, Lan Anh...

Theo VnExpress, khi được hỏi vì sao Bích Chiêu (khi ấy mới 13-14 tuổi) lại chọn cho mình cách hát vô cùng ngẫu hứng để phả chất jazz ngoại quốc vào một bài tình ca Việt? thì bà cho biết đây cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên.

Được sự động viên của người thân, từ năm 12 tuổi, Bích Chiêu tham gia ban nhạc Hoa Xuân của Đài phát thanh Sài Gòn cùng Kim Chi, Mai Hương, Mai Hân. Sau đó 1 năm, tên tuổi của bà nổi danh khắp các phòng trà, tụ điểm giải trí với ca khúc "Nỗi lòng". Được phong là danh ca của làng giải trí, bà chính là người đưa chất Jazz vào nhạc Việt gây nhiều ấn tượng nhất. Thế nhưng, câu chuyện đưa bà đến với dòng nhạc ngẫu hửng này lại là điều ít ai biết đến

"Đây gần như là một bí mật ít khi tôi chia sẻ, cũng là kỷ niệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời này. Chẳng tài cán gì đâu. Ban đầu tôi cũng hát bình thường nhưng nhờ một lần tình cờ, tôi tìm thấy một nốt nhạc jazz trong đấy.

Ngày xưa đi hát, tôi hay bị các cậu trai trẻ chọc ghẹo. Có một cậu tỏ ra không thích ca sĩ, nhưng mỗi khi tôi xuất hiện lại cứ lải nhải liên tục, đến độ nhiều khi nhìn thấy anh ta, tôi sợ không dám hát, chỉ muốn bỏ chạy khỏi sân khấu. Tôi nhớ lần đó, ban nhạc dạo đến lần thứ 3 mà do phân tâm, tôi vẫn không vào được câu đầu. Giận quá, tôi gằn giọng thật mạnh 2 chữ đầu tiên "yêu ai" rồi buông thêm từ "kh*n nạn" (lấy tay che miệng). Phóng lao thì phải theo, tôi giải thích thêm cho khán giả hiểu, "tình yêu khốn nạn lắm quý vị à, có lúc yêu, có lúc hờn, mình nặng lời là để thân mình đỡ khốn đốn". Khán giả vỗ tay hưởng ứng, giúp tôi lấy lại tự tin nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói "em yêu anh". Thấy mặt anh ấy cứ đờ ra, chỉ biết phủi tay theo kiểu ra dấu hiệu "thôi dẹp đi", tôi sướng quá, cười luôn.

Nhưng, nhờ 2 chữ "yêu ai" giận dữ ấy, tôi tìm thấy chất jazz lạ lẫm trong ca khúc Nỗi lòng. Về đến nhà sau đêm hát đó, tôi ngồi chỉnh sửa và chọn cách hát chọc ghẹo, ngẫu hứng để hoàn thiện cả bài. Tôi cứ nghĩ bụng, sau này gặp lại cậu trai ấy, tôi phải cảm ơn anh mới được (cười lớn)"- Bích Chiêu chia sẻ.

Ca sĩ Bích Chiêu tràn đầy sức sống - Ảnh: VnExpress

Được biết, ít lâu sau khi có tiếng ở Sài Gòn, Bích Chiêu sang Pháp du học về thương mại, học nhạc cổ điển và lập gia đình, sống luôn ở đây. Không ở gần gia đình, lại sống trong khu vực chỉ toàn người ngoại quốc nên bà ưu tiên hát nhạc ngoại. Bích Chiêu có thu một số album khi cộng tác với hãng SBS (Pháp) và vài trung tâm ở Colombia nhưng cũng chỉ nhạc ngoại. Bà từng được Truyền hình Pháp chọn làm gương mặt châu Á tham dự Festival nhạc Jazz ở Bỉ với sự tham gia của 24 nước trên thế giới.

Về đời tư, cũn theo Pháp luật và Bạn đọc, giọng ca 4x từng lập gia đình, có 2 con với người chồng đầu gốc Italy. Nhưng sau khi hôn nhân đổ vỡ, bà bén duyên với ông xã thứ hai người Việt Nam.

Có thời gian, Bích Chiêu thỉnh thoảng vẫn trở về nước để tham gia biểu diễn. Nhưng đến thời điểm tuổi cao, sức khỏe không cho phép, bà gác lại niềm đam mê ca hát và sinh sống chính ở Pháp cho đến khi qua đời.