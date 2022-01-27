Không được tham gia bản điện ảnh 'Bố Già' dù đã được Trấn Thành hứa hẹn, đạo diễn A Tô: 'Buồn chứ nhưng cũng hiểu'

Hậu trường 27/01/2022 09:45

Đạo diễn A Tô là người đứng sau thành công rực rỡ của web drama "Bố Già" và được phía Trấn Thành hứa hẹn về bản điện ảnh. Thế nhưng, quản lý của nam nghệ sĩ sau đó đã gọi điện xin lỗi vì "sẽ mời người khác". Nam đạo diễn nói gì?

Vài năm trở lại đây, nhất là trong mùa dịch bệnh xã hội bị giãn cách, phim Youtube bùng nổ mạnh mẽ. A Tô tức Tô Gia Tuấn là một đạo diễn hàng đầu với thể loại web drama hiện nay. Vị đạo diễn này là người đứng sau thành công vang dội của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "Luật nhân quả" - Lâm Chấn Khang (2006), Bố Gìà - Trấn Thành (2020) và gần đây nhất là drama đang xếp đầu top trending Youtube: Hẻm cụt - Trấn Thành.

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Đạo diễn A Tô - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, vị đạo diễn tài năng này đã có những chia sẻ thú vị về chuyện nghề. Anh cho biết: "Phim truyền hình, phim điện ảnh được xem là dòng nghệ thuật chính thống vì được hội đồng nghệ thuật xét duyệt, còn phim Youtube đã từng không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, phim chiếu Youtube không được duyệt nhưng nếu vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì nhẹ sẽ bị tắt chế độ kiếm tiền, nặng sẽ bị report xóa video, nặng hơn là bị xóa kênh. Nên khi làm phim Youtube, tôi cân nhắc kỹ từng lời thoại, hành động, đạo cụ và bối cảnh".

Được biết, Tô Gia Tuấn tức A Tô sinh năm 1986, tại TP.HCM, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Ông ngoại của anh là bầu rạp xiếc Huỳnh Thái Sơn, cha là nhạc công, mẹ là diễn viên xiếc, chị họ bên ngoại là danh hài Việt Hương.

Tuy gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng con đường đến với ánh hào quang của vị đạo diễn này không mấy suôn sẻ. Từng thử sức ở vai trò ca hát, đào tạo ca sĩ và được Việt Hương "rủ đi tấu hài chung" nhưng đều không thành công. A Tô không bỏ cuộc mà dành thời gian tự học đạo diễn, quay phim và dựng phim. Anh xin vào làm phụ việc cho đoàn phim với tất cả các công việc phía sau hậu đài. Song song, anh nhận quay đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng để lấy ngắn nuôi dài, kiếm tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục học hỏi. Với những kinh nghiệm tích góp được cùng sự phấn đấu không ngừng, hiện tại, những cái tên bán vé như Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật và nhiều diễn viên nữa đều là những "thân chủ" của A Tô.

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Trấn Thành và đạo diễn A Tô - Ảnh: Internet

Vị đạo diễn này luôn đánh mạnh vào sự chú ý của khán giả ngay khoảng vài phút đầu của phim, kế đến là những tình huống đầy bất ngờ và mới lạ diễn ra trong một câu chuyện có nội dung hấp dẫn. Đây được xem là là những yếu tố giúp cho "Bố Già" web drama thành công vang dội, tạo động lực để Trấn Thành quyết định thực hiện phiên bản điện ảnh. Thế nhưng, vào phút chót, Trấn Thành chọn Vũ Ngọc Đãng thay thế vai trò đạo diễn.

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Poster web drama Bố Già - Ảnh: Internet

Nói về điều này A Tô chia sẻ: "Cũng không hẳn Trấn Thành được quyền chọn lựa. Sau thành công của "Bố Già" web drama thì bên Trấn Thành có hứa hẹn với Tô phiên bản điện ảnh. Một thời gian sau, anh Thành Nguyễn là quản lý Trấn Thành lúc đó, gọi điện cho Tô với một lời xin lỗi. Dự án Bố Già sẽ mời người khác đạo diễn.

Tô buồn chứ nhưng cũng hiểu vì dự án điện ảnh có rất nhiều sự hợp tác từ các nguồn đối tác khác nhau, nên chọn một đạo diễn có tay nghề là chí phải.

Bởi lúc đó và tới bây giờ, Tô vẫn là đạo diễn trẻ nên có thể việc chiêm nghiệm và trải đời của mình là chưa đủ chín muồi so với bản phim điện ảnh của họ. Sau đó, Tô biết tin anh Đãng sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn, Tô yên tâm bởi anh Đãng làm phim rất đời và Bố Già cần điều đó".

Hiện tại, A Tô lại tiếp tục thành công cùng Trấn Thành với phim web drama "Hẻm cụt". Ngoài ra đang tiến hành bản điện ảnh phim "Vi cá" cùng với Quách Ngọc Tuyên và tiền kỳ 3 dự án khác.

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