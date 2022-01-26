Bạn thân tiết lộ tình trạng hiện tại của Thủy Tiên hậu ồn ào từ thiện, câu nói của nữ ca sĩ khiến nhiều người chua xót

Mới đây, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã có những chia sẻ về cuộc gặp gỡ với ca sĩ Thủy Tiên sau loạt ồn ào từ thiện khiến nhiều người chú ý.

Khi ồn ào từ thiện nổ ra, hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên trong mắt công chúng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức được "giải oan" khi Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Việt. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội". Thủy Tiên trong chuyến đi từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet Bên cạnh việc vui mừng, không ít người lo lắng cho tình trạng hiện tại của giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" vì từ sau "sóng gió", nữ ca sĩ rất ít khi cập nhật trang cá nhân hay xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Chính vì lẽ đó mà dòng chia sẻ của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn về Thuỷ Tiên đã nhanh chóng gây chú ý.

Bài viết của bạn Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, nhiếp ảnh gia đã chia sẻ lại bài phỏng vấn của Thủy Tiên hậu được "minh oan" từ thiện kèm theo dòng trạng thái kể về một dịp gặp gỡ Thủy Tiên. Anh nhận xét Thủy Tiên: "Ốm nhom! Tóc con lởm chởm". Đáng chú ý, lúc Lê Thiện Viễn hỏi về tình hình hiện tại thì nhận được câu trả lời: "Người ta chửi riết em ngu luôn anh!". Hình ảnh mới đây của Thủy Tiên - Ảnh: Internet Trước đó, theo VnExpress, Thủy Tiên cũng đã chia sẻ về hành trình làm việc với cơ quan điều tra:

"Hai tháng sau khi kết thúc chuyến cứu trợ miền Trung, tôi gần như bị mất giọng, hụt hơi và khó thở. Thể trạng tôi bị ảnh hưởng do quá sức sau chuyến đi dài ngày ở nhiều vùng sâu vùng xa. Nhưng việc đó chẳng là gì so với giai đoạn khủng khiếp nhất khi bị tố cáo. Một ngày sau khi kết thúc chuyến từ thiện miền Trung, tôi xin ngân hàng đăng sao kê số tổng thu và chi tiết các khoản chi có dấu mộc đỏ, nhưng nhiều người trên mạng xã hội không chấp nhận. Tôi tiếp tục sao kê chi tiết gần 20.000 trang, kèm chứng từ có mộc đỏ của chính quyền địa phương các nơi tôi cứu trợ, xác nhận số tiền tôi đã phát theo số hộ dân. Nhưng tôi vẫn bị tấn công. Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: "Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây". Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào". Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Thủy Tiên ngậm ngùi chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cộng đồng mạng phản ứng thế nào? Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình làm việc với cơ quan điều tra cũng như những ảnh hưởng của gia đình về những ồn ào từ thiện. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng mới là điều gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-than-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-thuy-tien-hau-on-ao-tu-thien-cau-noi-cua-nu-ca-si-khien-nhieu-nguoi-chua-xot-447978.html