Bạn thân tiết lộ tình trạng hiện tại của Thủy Tiên hậu ồn ào từ thiện, câu nói của nữ ca sĩ khiến nhiều người chua xót

Khi ồn ào từ thiện nổ ra, hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên trong mắt công chúng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức được "giải oan" khi Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Việt. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội".

Thủy Tiên trong chuyến đi từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc vui mừng, không ít người lo lắng cho tình trạng hiện tại của giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" vì từ sau "sóng gió", nữ ca sĩ rất ít khi cập nhật trang cá nhân hay xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Chính vì lẽ đó mà dòng chia sẻ của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn về Thuỷ Tiên đã nhanh chóng gây chú ý.