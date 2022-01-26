Thủy Tiên ngậm ngùi chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Những chia sẻ của Thủy Tiên được cư dân mạng bàn tán rộng rãi trên khắp các diễn đàn. Ngoài những bình luận ủng hộ nữ ca sĩ đã rửa được nỗi oan khuất, không ít người cho rằng, dù chứng minh được bản thân trong sạch nhưng có lẽ hình ảnh của Thủy Tiên trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thủy Tiên chia sẻ về hành trình làm việc với cơ quan điều tra:

"Hai tháng sau khi kết thúc chuyến cứu trợ miền Trung, tôi gần như bị mất giọng, hụt hơi và khó thở. Thể trạng tôi bị ảnh hưởng do quá sức sau chuyến đi dài ngày ở nhiều vùng sâu vùng xa. Nhưng việc đó chẳng là gì so với giai đoạn khủng khiếp nhất khi bị tố cáo.

Một ngày sau khi kết thúc chuyến từ thiện miền Trung, tôi xin ngân hàng đăng sao kê số tổng thu và chi tiết các khoản chi có dấu mộc đỏ, nhưng nhiều người trên mạng xã hội không chấp nhận. Tôi tiếp tục sao kê chi tiết gần 20.000 trang, kèm chứng từ có mộc đỏ của chính quyền địa phương các nơi tôi cứu trợ, xác nhận số tiền tôi đã phát theo số hộ dân. Nhưng tôi vẫn bị tấn công.

Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: "Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây". Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào".