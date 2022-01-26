Thủy Tiên ngậm ngùi chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Hậu trường 26/01/2022 11:06

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình làm việc với cơ quan điều tra cũng như những ảnh hưởng của gia đình về những ồn ào từ thiện. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng mới là điều gây chú ý.

Được biết, ngày 23/1, theo Tuổi Trẻ, Bộ Công an vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Việt trong đó có ca sĩ Thủy Tiên bởi sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội".

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Thủy Tiên trong chuyến từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, những ồn ào vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến bản thân nữ ca sĩ và gia đình cô. Sự việc rối ren đến mức cô nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Thủy Tiên cho biết thường tự hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?. Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức".

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Vợ chồng Thủy Tiên -Ảnh: Internet

Thậm chí, bé Gạo - con gái nữ ca sĩ - cũng bị kéo vào sự việc khi bị một nhóm nhỏ bạn bè lập group chat nói xấu. "Tôi thương con còn bé nhưng phải chịu những điều tiếng, trong khi tuổi của con chỉ nên đọc truyện cổ tích. Có lần, bé hỏi tôi: "Tại sao mình làm người tốt mà vẫn chịu chửi bới". Tôi chỉ biết ôm Gạo vào lòng, thấy khó giải thích với con về cuộc sống".

"Trải qua thị phi, tôi nghĩ: Nhẫn nhục càng nhiều, phúc đức càng lớn. Tôi hiểu sự chín chắn là khi không phản ứng với những thông tin tiêu cực, đấu tố, không tự cho bản thân là đúng hoàn toàn, người khác là sai, dù họ có sai hay làm hại mình cũng không nên để tâm oán hận" - nữ ca sĩ chia sẻ thêm với Vnexpress. 

Những chia sẻ của Thủy Tiên được cư dân mạng bàn tán rộng rãi trên khắp các diễn đàn. Ngoài những bình luận ủng hộ nữ ca sĩ đã rửa được nỗi oan khuất, không ít người cho rằng, dù chứng minh được bản thân trong sạch nhưng có lẽ hình ảnh của Thủy Tiên trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng ít nhiều. 

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 Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thủy Tiên chia sẻ về hành trình làm việc với cơ quan điều tra:

"Hai tháng sau khi kết thúc chuyến cứu trợ miền Trung, tôi gần như bị mất giọng, hụt hơi và khó thở. Thể trạng tôi bị ảnh hưởng do quá sức sau chuyến đi dài ngày ở nhiều vùng sâu vùng xa. Nhưng việc đó chẳng là gì so với giai đoạn khủng khiếp nhất khi bị tố cáo.

Một ngày sau khi kết thúc chuyến từ thiện miền Trung, tôi xin ngân hàng đăng sao kê số tổng thu và chi tiết các khoản chi có dấu mộc đỏ, nhưng nhiều người trên mạng xã hội không chấp nhận. Tôi tiếp tục sao kê chi tiết gần 20.000 trang, kèm chứng từ có mộc đỏ của chính quyền địa phương các nơi tôi cứu trợ, xác nhận số tiền tôi đã phát theo số hộ dân. Nhưng tôi vẫn bị tấn công.

Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: "Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây". Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào".

Kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng, Thủy Tiên vẫn phải mượn thêm tiền người dân 'cứu lũ', 'chủ nợ' lên tiếng giải thích lý do?

Kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng, Thủy Tiên vẫn phải mượn thêm tiền người dân 'cứu lũ', 'chủ nợ' lên tiếng giải thích lý do?

Thông tin nữ ca sĩ Thủy Tiên trong quá trình từ thiện ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phải mượn tiền của người dân để tiếp tục công việc cứu trợ khiến dư luận xôn xao. Mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng.

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