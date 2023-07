Thủy Tiên ngậm ngùi chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Được biết, ngày 23/1, theo Tuổi Trẻ, Bộ Công an vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Việt trong đó có ca sĩ Thủy Tiên bởi sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội".

Thủy Tiên trong chuyến từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, những ồn ào vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến bản thân nữ ca sĩ và gia đình cô. Sự việc rối ren đến mức cô nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Thủy Tiên cho biết thường tự hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?. Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức".