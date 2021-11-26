Giữa ồn ào từ thiện và bầu bí, Thủy Tiên nhận được điều bất ngờ từ fan khiến cả Công Vinh cũng phải 'ghen tỵ'

Hậu trường 26/11/2021 10:03

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu cầu thủ Công Vinh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào đến bà xã. Ngoài ra, anh còn cho hay cảm thấy "ghẹn tỵ" vì vợ nhận được bất ngờ này từ fan club.

Vào tối ngày 25/11, trên trang cá nhân, Công Vinh đã có bài viết chia sẻ lại hình ảnh anh chụp cùng bà xã Thủy Tiên trong tiệc sinh nhật. Đáng chú ý, buổi tiệc này được chuẩn bị bởi những fan hâm mộ trung thành của Thủy Tiên.

Theo đó, cựu cầu thủ cho biết đã được fan club của ca sĩ Thủy Tiên nhờ "dụ" nữ ca sĩ ra ngoài để có thời gian mang đến cho cô một bất ngờ. Cựu cầu thủ cũng cho biết cảm thấy "ghen tỵ" với vợ và ước ao bản thân cũng được như thế.

"Nhiều lúc cũng ghen tị với vợ vì có 1 FC vừa thương bả mà vừa khéo tay mà vừa tuyệt vời hết sức, năm nay FC bả nhờ mình dụ bả đi ra ngoài mấy tiếng để làm cho bả 1 cái surprise... kết quả là mình surprise hơn cả bả, chụp ké sinh nhật bả mà tui tưởng chụp đám cưới của tui không đó mọi người. FC bả cắm từng cái hoa theo ý nghĩa chủ đề các ca khúc của bả. Ước gì mình cũng được như thế vì mình cũng đẹp trai mà sao ế quá. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ" - bài viết của Công Vinh.

Giữa ồn ào từ thiện và bầu bí, Thủy Tiên nhận được điều bất ngờ từ fan khiến cả Công Vinh cũng phải 'ghen tỵ' - Ảnh 1

Giữa ồn ào từ thiện và bầu bí, Thủy Tiên nhận được điều bất ngờ từ fan khiến cả Công Vinh cũng phải 'ghen tỵ' - Ảnh 2
Bài biết của Công Vinh - Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh được đăng tải, giọng ca "Sài Gòn bận lắm" ôm một bó hoa lớn, nở một nụ cười hạnh phúc tựa vào vai ông xã. Phía sau, các fan đã tỉ mỉ kết từng bông hoa mà theo ý nghĩa chủ đề các ca khúc của cô.  Sự kiện đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều netizen để lại lời chúc mừng sinh nhật dành cho Thủy Tiên. Đồng thời cho rằng, đã lâu lắm rồi kể từ sau khi lùm xùm sao kê tiền từ thiện xảy ra, đây là lần hiếm hoi thấy Thủy Tiên tươi cười rạng rỡ tới vậy. 

Giữa ồn ào từ thiện và bầu bí, Thủy Tiên nhận được điều bất ngờ từ fan khiến cả Công Vinh cũng phải 'ghen tỵ' - Ảnh 3
Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Pháp luật và bạn học

Thời gian vừa qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục vướng ồn ào về việc từ thiện niềm Trung. Tuy vợ chồng cô cùng luật sư đã ra ngân hàng sao kê minh bạch toàn bộ số tiền nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Mỗi động thái cũng gia đình nữ ca sĩ đều bị dư luận chú ý.

Ngay sau đó, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cô mang thai. Theo 2Sao, nữ ca sĩ không trả lời về nghi vấn bầu bí. Tuy nhiên, cộng sự Thủy Tiên có động thái phủ nhận tin đồn. Bản thân Công Vinh cũng khéo phủ nhận, khi hé lộ không hề biết chuyện vợ bầu bí.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh - Thuỷ Tiên sinh nhật Thủy Tiên

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