Tuyên bố sẽ giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín có chỗ ăn ở nhưng từ chối hỗ trợ tiền bạc, nhạc sĩ Tô Hiếu giải thích thế nào?

Hậu trường 25/11/2021 15:40

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu đã thẳng thắn chia sẻ: "Giúp anh Thương Tín có chỗ ăn ở, với tôi không là vấn đề nhưng để cho tiền thì không". Nguyên nhân thế nào?

Vừa qua, thông tin nhạc sĩ Tố Hiếu ngõ ý muốn giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín khi nghe tin đàn anh đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn khiến nhiều người quan tâm. Theo Pháp luật và bạn đọc, anh dự định mời gia đình Thương Tín về nhà mình tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để ở mà không tốn bất cứ một chi phí nào.

"Tôi muốn giúp anh Thương Tín có chỗ ăn, chỗ ở. Anh có thể ở tại nhà tôi đến khi nào anh không muốn ở nữa. Nơi đây gần trường học và chợ, thuận tiện đi lại nên anh có thể đưa vợ con về sống chung" - nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

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Nhạc sĩ Tố Hiếu - Ảnh: Internet

Chia sẻ rõ hơn về quyết định này, nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đã gọi điện cho anh vài lần và than rằng không có tiền, đang ở nhà trọ bẩn và phức tạp. Nhạc sĩ cũng được nhiều người khuyên nên để Thương Tín tự túc chuyện ăn uống.

"Anh Thương Tín gọi điện cho tôi mấy lần và than không có tiền. Anh bảo nhà trọ bẩn, nhiều thứ phức tạp. Tôi không biết phải nói gì… Tôi nói với anh, anh dọn đến nhà em ở, không phải tốn tiền. Anh muốn ở bao lâu cũng được... Tôi định hỗ trợ cả chuyện ăn uống hàng ngày nhưng sợ không vừa ý, vừa miệng anh rồi mình mang tiếng. Nhiều người khuyên tôi nên để anh tự túc về ăn uống" - Tô Hiếu chia sẻ.

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Nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

 Đặc biệt, Tô Hiếu khẳng định có thể giúp nghệ sĩ Thương Tín có chỗ ăn ở "nhưng để cho tiền thì không". Bởi lẽ, theo nam nhạc sĩ, bản thân đã mất rất nhiều tiền tin và giúp đỡ lầm người. Anh đã tự thề với lòng rằng sẻ không giúp đỡ ai chuyện tiền bạc nữa. Hiện, anh sẽ tập trung xây dựng mái ấm để có thể hỗ trợ nhiều người hơn.

"Giúp anh Thương Tín có chỗ ăn ở, với tôi không là vấn đề nhưng để cho tiền thì không. Không phải không tin anh Tín mà vì tôi đã mất rất nhiều tiền vì tin người, giúp người. Mới đây, tôi cũng vừa bị một vụ. Tôi bị lừa gạt nhiều lắm, kể ra, chắc cả trăm vụ mà sao mình vẫn không rút được kinh nghiệm.

Cho nên tôi đã thề với lòng là từ nay sẽ không giúp ai về tiền bạc nữa. Tôi sẽ tập trung xây dựng mái ấm để sau này có thể hỗ trợ nhiều hơn những người khó khăn, vô gia cư" - Tô Hiếu chia sẻ.

Như đã thông tin trước đó, theo Tổ Quốc, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết cho biết đã liên hệ được với nghệ sĩ Thương Tín và được biết đàn anh đang mắc Covid-19. May mắn được một người bạn có người thân làm ở phòng khám nên đang chờ để được hỗ trợ điều trị. Nghệ sĩ Thương Tín nói, để anh điều trị xong Covid rồi tính và than rằng mấy ngày nay phải nhịn đói, không có tiền mua thức ăn.

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Nghệ sĩ Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 2/2021, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện. Là người đứng ra kêu gọi và hỗ trợ, Trịnh Kim Chi đã dùng số tiền để thanh toán viện phí, trao tận tay cho Thương Tín 100 triệu và dùng để mua bảo hiểm cho con gái nam tài tử. Sau khi ra viện, vợ con anh bỏ đi vì không chịu được cuộc sống bế tắc, chán chường. Nam diễn viên rơi vào cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất.

Cuộc đời Thương Tín trước khi rơi vào cảnh hết tiền, vợ kém 32 tuổi ôm con bỏ đi

Cuộc đời Thương Tín trước khi rơi vào cảnh hết tiền, vợ kém 32 tuổi ôm con bỏ đi

Sau lần đột quỵ, Thương Tín được quyên góp số tiền khoảng 800 triệu đồng nhưng hiện tại, nam diễn viên chia sẻ anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

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Từ khóa:   NS Thương Tín Lê Hiếu từ thiện

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