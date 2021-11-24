Ba cô con gái nuôi của Phi Nhung không thể hát tưởng niệm mẹ ở hải ngoại, Trung tâm Thúy Nga thông báo 'tin vui'

Mới đây, ba người con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng chia sẻ về việc gặp trục trặc lớn trong quá trình sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ khiến nhiều người chú ý.

Vào tháng 11, thông tin 3 người con gái nuôi theo nghệ thuật của Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Tuyết Ngân, Thiêng Ngân sẽ có buổi biểu diễn tưởng nhớ cố ca sĩ tại Trung tâm Thúy Nga - Paris by Night khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, mới đây, trong buổi livestream của Trung tâm, 3 giọng ca trẻ cho biết visa của cả 3 đều đã bị từ chối. 3 người con nuôi của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Quỳnh Trang cho biết 3 chị em đã không thể tham dự lễ thất cuối của mẹ nuôi Phi Nhung vì phải ra Hà Nội phỏng vấn xin visa theo diện du lịch. Được biết, tuy đã xin visa theo diện lưu diễn nhưng trong thời gian chờ duyệt, cả 3 đã chuẩn bị 2 phương án dự phòng là xin visa du lịch nhưng đã bị từ chối vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng.

“Ban đầu, tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng. Hiện tại, cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt, nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tụi con không được duyệt, tụi con không thể có mặt trong show thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị" - Quỳnh Trang cho biết.

Cũng trong buổi livestream này, bà chủ Trung tâm Thúy Nga cũng xác nhận ba giọng ca trẻ không thể góp mặt trong chương trình vì không kịp thời gian. Tuy nhiên, bà cũng cho biết: "Ba em không có mặt trong chương trình Paris by Night 132 nhưng mà Trung tâm Thúy Nga cũng sẽ dành một sự ưu ái đặc biệt cho 3 em là sẽ thực hiện một bài hát dưới hình thức music video để 'bỏ' vào Paris by Night". Bà chủ Trung tâm Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình Theo Thanh Niên, một nguồn tin cũng xác nhận việc các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân trượt visa sang Mỹ hát cùng Mạnh Quỳnh. Người này cho biết ba cô con gái nuôi của giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre đã ra Hà Nội để tiến hành phỏng vấn, hy vọng được góp mặt trong chương trình tri ân mẹ nuôi tại Mỹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên visa của họ không được chấp nhận. Phi Nhung và 3 con nuôi - Ảnh: Internet Tuyết Nhung cũng xác nhận với Thanh Niên về thông tin trên. Giọng ca sinh năm 2001 tâm sự: "Vì visa của tụi em là visa du lịch nên đợt này không được duyệt. Trước đó, tụi em cũng có làm visa lưu diễn nên giờ đang đợi, chắc phải tầm 1-2 tháng mới có kết quả. Nếu tụi em qua không kịp show thì tụi em sẽ đi qua một chuyến sau với chú Mạnh Quỳnh”. Đồng thời, Thiêng Ngân cũng xác nhận những thông tin tương tự.

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