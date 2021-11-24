Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ 'cảnh nóng' chưa từng được công bố với Lý Nhã Kỳ, phản ứng của người đẹp mới là điều gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại đoạn clip họp báo cùng Lý Nhã Kỳ trong cho MV mới. Tại đây, anh đã tiết lộ sự thật thú vị về một "cảnh nóng" giữa hai người.

Mới đây, thông tin Lý Nhã Kỳ tham gia vào MV ĐGALAT sắp trình làng của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Người đẹp cũng đã xuất hiện trong buổi họp báo về MV sắp ra mắt của nam ca sĩ. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết rằng vì đã thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng gần 20 năm rồi nên cô đã ngay lập tức đồng ý khi đàn anh gửi lời mời. Vào tối ngày 23/11, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại một phân đoạn trong buổi họp báo với nhiều tiết lộ thú vị kèm theo dòng trạng thái: “Tình cảm này khó nói, em thực sự chẳng thể giấu nữa…”. Cụ thể, trong đoạn clip, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Lý Nhã Kỳ vì với vị trí của cô hiện tại "để sà lại vào showbiz, tham gia một cái MV ca nhạc là một sự hy sinh rất lớn". Khi được hỏi lý do của quyết định này, "nữ hoàng kim cương" của Vbiz cho hay: “Thực ra vì em mê anh đó”.

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ một "cảnh nóng" lần đầu được công bố giữa mình và Lý Nhã Lỳ. Theo nam ca sĩ, sự việc xảy ra vào năm 2014 trong một MV "Ngày không bình yên": “Điều này tôi sẽ chứng minh đó là sự thật! Vì có lúc quay bài Ngày không bình yên á anh Phúc Điền kêu hai người phải hôn nhau, lăn lộn trên giường. Trời ơi bả làm thiệt. Nhập tâm thiệt luôn á. Hôn thiệt luôn làm tôi đâu có dám hôn giả được. Chơi luôn. Lúc mà quay, đạo diện cắt rồi đó, cái lúc mà Hưng phải ở trần, mặc cái quần dài trắng thôi. Cô cũng mặc cái quần đùi mà còn dí đầu vậy nè. Đạo diễn không có lấy cái đó. Mê Đàm Vĩnh Hưng là có lẽ đó.” Lý Nhã Kỳ và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, lý Nhà Kỳ cũng đã dành nhiều lời khen đặc biệt cho Đám Vĩnh Hưng. Theo cô, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" là một nghệ sĩ hiếm của giới showbiz khi có thể hội tụ được rất đông các nghệ sĩ khác, dù ở gần hay ở xa đều nhận lời làm việc với anh.

"Anh có khả năng thuyết phục rất là cao, không bao giờ người ta có thể từ chối anh được. Bây giờ mà em có bồ, anh bảo bỏ bồ đi quay với anh, chắc em cũng đồng ý thôi. Bây giờ mà anh nói ‘anh thích kim cương của bé’ là em cho 500 bộ luôn đó. Đến Kỳ còn đam mê và yêu anh đến vậy huống chi là khán giả đúng không?” - chia sẻ của Lý Nhã Kỳ trong họp báo. Chính những lời chia sẻ đầy tình tứ và bất ngờ này của Lý Nhã Kỳ và Đàm Vĩnh Hưng đã khiến những khán giả có mặt ở buổi họp báo phải hú hét.

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