Một nghệ sĩ ngỏ ý giúp đỡ Thương Tín, tiết lộ dự định xây mái ấm tình thương nhưng không muốn kêu gọi ủng hộ vì lý do này

Mới đây, trên trang cá nhân, một nam nghệ sĩ đã đăng tải bài viết ngỏ ý giúp đỡ diễn viên Thương Tín sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại của người đàn anh.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Thương Tín đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại căn trọ nhỏ khiến nhiều người quan tâm. Nam nghệ sĩ cho biết số tiền mạnh thường quân giúp đỡ trong lúc ông bị đột quỵ đã hết. Vợ con cũng bỏ đi còn ông thì đang nợ tiền nhà, chưa thể chi trả. Nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet Ngay sau khi biết được hoàn cảnh của Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu đã có bài viết trên trang cá nhân ngỏ ý giúp đỡ đàn anh. Theo đó, Tô Hiếu cho biết muốn giúp đỡ Thương Tín có chỗ ăn, chỗ ở, không phải lo nghĩ. "Anh em, bạn bè nào liên hệ được với nghệ sĩ Thương Tín thì cho mình biết để mình liên hệ anh nha".

Bài viết của nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, theo Nhịp sống Việt, Tô Hiếu tâm sự rằng: "Sau khi tôi đăng lên mạng xã hội nhã ý muốn giúp anh Thương Tín, nhiều người khuyên tôi không nên. Tôi bị băn khoăn một chút nhưng lại nghĩ, giúp người ta có chỗ ăn ở trong lúc khó khăn là đạo làm người. Sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, giờ giúp được gì cho xã hội thì tôi sẽ làm". Được biết, ở quê hương Gia Lai, Tố Hiếu có một mảnh đất khá lớn và đang ấp ủ dự định xây dựng một mái ấm tình thương cho những người khó khăn, vô gia cư. Chia sẻ về dự định này, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết sau Tết sẽ bắt đầu tiến hành. Tuy nhiên, anh không định kêu kêu gọi bất kỳ ai phụ giúp tài chính bởi "làm từ thiện lúc này rất phức tạp".

Nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Internet "Qua Tết, tôi sẽ bắt tay vào làm. Tôi sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng trước rồi tìm người có chung chí hướng phụ mình. Phụ ở đây là chăm sóc cho những người mà tôi đưa về mái ấm, chứ không phải về tài chính. Bởi tôi không định kêu gọi. Làm từ thiện lúc này rất phức tạp, dễ bị người khác hiểu lầm. Tôi không muốn ồn ào, nhất là liên quan tới việc làm xuất phát từ thiện tâm của mình" - nhạc sĩ Tô Hiếu bày tỏ. Hiện, những chia sẻ của Tô Hiếu đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thương Tín sau đột quỵ: Tiền đã cạn, vợ con cũng bỏ đi Từng được tặng xe hơi và hơn 400 triệu đồng tiền mặt sau khi bị đột quỵ nhưng chỉ hơn nửa năm sau, Thương Tín đã rơi vào nợ nần, vợ con cũng bỏ đi.

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