Ồn ào 'tặng tiền nhưng bị từ chối' vừa lắng xuống, Ngọc Sơn tiếp tục bị CĐM 'soi' chi tiết 'làm màu' trong lễ chung thất Phi Nhung?

Hậu trường 22/11/2021 21:46

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip Ngọc Sơn tại lễ chung thất Phi Nhung khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao vì hành động này của nam ca sĩ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ giữa nam danh ca Ngọc Sơn cùng quản lý Diễm Phạm và một cộng sự khác của Phi Nhung trong lễ chung thất cố ca sĩ khiến nhiều người chú ý. Theo đó, "anh Ba" Ngọc Sơn đã hướng dẫn Diễm Phạm và người cộng sự này cùng tạo dáng đồng loạt để chụp ảnh. Từ động tác đặt tay lên ngực đến cầu nguyện đều được thực hiện đồng bộ theo "khẩu hiệu" của nam ca sĩ.

"Bỏ tay lên tim này nè, rồi cầu nguyện cái, chắp tay cái cầu nguyện" - Ngọc Sơn nói trong clip.

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 Danh ca Ngọc Sơn cùng quản lý Diễm Phạm và một cộng sự khác của Phi Nhung trong lễ chung thất cố ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, trong một khoảnh khắc, khi quản lý Diễm Phạm vô tình quay sang nói chuyện với 1 người khác đi ngang qua thì đã được Ngọc Sơn ra hiệu nhắc nhở quay lại để tập trung tạo dáng chụp ảnh.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng lên tiếng bênh vực nam ca sĩ khi cho rằng bản thân là một người nổi tiếng nên khi xuất hiện trước khán giả và truyền thông, bất kỳ ai kể cả Ngọc Sơn cũng muốn bản thân chỉn chu nhất. Đồng thời, họ cũng bày tỏ quan điểm cho rằng mọi người đừng nên quá khắt khe với nam ca sĩ.

Trước đó, người cộng sự của Phi Nhung cũng lên tiếng nói nêu lên 5 điều xoay quanh sự việc Ngọc Sơn ngỏ ý tặng 500 triệu cho các con nuôi Phi Nhung nhưng bị sư cô Thích Nữ Minh Viên - người cùng Phi Nhung chăm sóc các con nuôi - từ chối. Theo đó, người này cho biết rất quý trọng Ngọc Sơn và cũng khẳng định: "Anh 3" (cách gọi thân thiết dành cho Ngọc Sơn) đã trao đổi việc gửi tài trợ, tặng quà nhưng thật sự chúng tôi hoàn toàn không dám ý kiến, mà phải để người quyết định cuối cùng là người đang giữ trọng trách thay thế và song hành cùng Phi Nhung để chăm lo các bé là sư cô".

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Bài viết của cộng sự Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình  

Ngoài ra, người này cũng mong khán giả đừng trách Ngọc Sơn "tội nghiệp" mà cũng đừng chỉ trích ê-kíp vì "càng thêm oan". Hiện tại, "chúng tôi không muốn có bất cứ 1 điều bất hòa không vui nào xảy ra".

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Từ khóa:   Ca sĩ Ngọc Sơn 49 ngày Phi Nhung quản lý Phi Nhung

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