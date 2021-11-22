Ngọc Trinh đăng ảnh khoe đường cong 'khét lẹt', tiết lộ 'gu body' yêu thích nhưng CĐM lại phát hiện ra điều này

Hậu trường 22/11/2021 15:18

Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa đăng tải bức ảnh khoe dáng nóng bỏng trước gương và tiết lộ "gu body" yêu thích của mình.

Vào sáng ngày 22/11, trên story Instagram của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn clip khoe vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" và tiết lộ "gu body' của mình với fan hâm mộ. Theo đó, "nữ hoàng nội y" cho hay cô thích tạng người có vòng 3 to, cơ bắp vừa phải và nhìn dáng thon thả, săn chắc.

"Cả nhà ơi. Không biết gu body các bạn thích là như thế nào. Còn với riêng Trinh thì Trinh thích nữ vòng 1 vừa phải thôi. Vòng 2 nhỏ và vòng 3 to. Không biết các bạn có giống Trinh không. Nhưng kiểu mình có cơ vừa phải thôi. Nhìn dáng thon thả săn chắc sẽ thích hơn đúng không nào?

Tùy mỗi người có sở thích riêng. Nhưng cá nhân Trinh thích mẫu tạng người như đã nói ở trên. Vì thế Trinh luôn cố gắng tập luyện để giữ được body chuẩn như mình mong muốn. Còn các bạn thì sao. Chia sẻ về gu body của các bạn với Trinh nha" - Ngọc Trinh viết trên trang cá nhân.

ngoc trinh 1
Bài viết của Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ trên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của fan hâm mộ, nhiều người còn đùa rằng "gu body" như vậy phải chăng Ngọc Trinh đang mô tả chính mình vì vốn Ngọc Trinh cũng có một body mướt mát và vòng 3 thuộc hàng "khủng".

Được biết, vào thời điểm nghỉ dịch, Ngọc Trinh đã để bản thân lên cân đến mức kỷ lục, gương mặt to tròn thấy rõ. Tuy được khán giả nhận xét là khi "có da có thịt" nhìn gợi cảm hơn nhưng vì tính chất công việc, người đẹp Trà Vinh vẫn quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng.

ngoc trinh 2
Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Có thể thấy, quá trình giảm cân cũng không mấy dễ dàng đối với bất kỳ ai kể cả Ngọc Trinh khi có lần, trợ lý Thúy Kiều đã đăng tải hình ảnh tin nhắn Ngọc Trinh xin lỗi cô vì đã lớn tiếng trong lúc siết cân, ăn uống khắc nghiệt.

ngoc trinh 3
Nội dung tín nhắn giữa Ngọc Trinh gửi trợ lý - Ảnh: Internet

"Chị xin lỗi hôm qua hơi lớn tiếng với em nha. Tại mấy nay siết cân ăn uống khắc nghiệt quá nên chị bị khó chịu, bực mình, khó tính hơn bình thường. Em thấy đó có khi tủi thân khóc vì không được ăn ngon nữa. Đừng buồn chị nha" - Nội dung tín nhắn giữa Ngọc Trinh gửi trợ lý.

Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y body Ngọc Trinh 'gu body' của Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 33 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?