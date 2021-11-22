Ngọc Trinh đăng ảnh khoe đường cong 'khét lẹt', tiết lộ 'gu body' yêu thích nhưng CĐM lại phát hiện ra điều này

Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa đăng tải bức ảnh khoe dáng nóng bỏng trước gương và tiết lộ "gu body" yêu thích của mình.

Vào sáng ngày 22/11, trên story Instagram của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn clip khoe vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" và tiết lộ "gu body' của mình với fan hâm mộ. Theo đó, "nữ hoàng nội y" cho hay cô thích tạng người có vòng 3 to, cơ bắp vừa phải và nhìn dáng thon thả, săn chắc. "Cả nhà ơi. Không biết gu body các bạn thích là như thế nào. Còn với riêng Trinh thì Trinh thích nữ vòng 1 vừa phải thôi. Vòng 2 nhỏ và vòng 3 to. Không biết các bạn có giống Trinh không. Nhưng kiểu mình có cơ vừa phải thôi. Nhìn dáng thon thả săn chắc sẽ thích hơn đúng không nào?

Tùy mỗi người có sở thích riêng. Nhưng cá nhân Trinh thích mẫu tạng người như đã nói ở trên. Vì thế Trinh luôn cố gắng tập luyện để giữ được body chuẩn như mình mong muốn. Còn các bạn thì sao. Chia sẻ về gu body của các bạn với Trinh nha" - Ngọc Trinh viết trên trang cá nhân. Bài viết của Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Những chia sẻ trên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của fan hâm mộ, nhiều người còn đùa rằng "gu body" như vậy phải chăng Ngọc Trinh đang mô tả chính mình vì vốn Ngọc Trinh cũng có một body mướt mát và vòng 3 thuộc hàng "khủng".

Được biết, vào thời điểm nghỉ dịch, Ngọc Trinh đã để bản thân lên cân đến mức kỷ lục, gương mặt to tròn thấy rõ. Tuy được khán giả nhận xét là khi "có da có thịt" nhìn gợi cảm hơn nhưng vì tính chất công việc, người đẹp Trà Vinh vẫn quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng. Ngọc Trinh - Ảnh: Internet Có thể thấy, quá trình giảm cân cũng không mấy dễ dàng đối với bất kỳ ai kể cả Ngọc Trinh khi có lần, trợ lý Thúy Kiều đã đăng tải hình ảnh tin nhắn Ngọc Trinh xin lỗi cô vì đã lớn tiếng trong lúc siết cân, ăn uống khắc nghiệt. Nội dung tín nhắn giữa Ngọc Trinh gửi trợ lý - Ảnh: Internet "Chị xin lỗi hôm qua hơi lớn tiếng với em nha. Tại mấy nay siết cân ăn uống khắc nghiệt quá nên chị bị khó chịu, bực mình, khó tính hơn bình thường. Em thấy đó có khi tủi thân khóc vì không được ăn ngon nữa. Đừng buồn chị nha" - Nội dung tín nhắn giữa Ngọc Trinh gửi trợ lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-dang-anh-khoe-duong-cong-khet-let-tiet-lo-gu-body-yeu-thich-nhung-cdm-lai-phat-hien-ra-dieu-nay-437802.html