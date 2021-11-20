Hậu tin đồn ly hôn, Hari Won chia sẻ tin nhắn mùi mẫn với ông xã Trấn Thành nhưng để lộ cách xưng hô bất ngờ của nam MC

Hậu trường 20/11/2021 21:10

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won đã đăng tải loạt tin nhắn giữa mình và ông xã Trấn Thành khiến dân tình xôn xao.

Vào chiều ngày 20/11, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won đã đăng tải loạt tin nhắn giữa mình và ông xã Trấn Thành kèm theo dòng chú thích "chồng tui" cực ngọt. Theo như nội dung tin nhắn, MC Trấn Thành đã gọi vợ bằng những từ ngữ mùi mẫn như "bà xã", "em yêu" và tự tay ép nước quýt cho Hari Won.

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Tin nhắn của vợ chồng Trấn Thành - Ảnh: Instagram NV

Tuy nhiên, bà xã nam MC đã nhanh chóng "vạch trần" chồng khi cho rằng anh vốn dĩ ép cho chính mình nhưng lại quên nên mới bảo cô uống. Đáp lại lời "bóc mẽ" của Hari Won, Trấn Thành đã phân trần rằng: "Làm 2 chai, 1 cho vợ" nhưng rồi anh cũng quên luôn.

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Cách xưng hô đặc biệt của nam MC dành cho vợ -  Ảnh: Instagram NV

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Đặc biệt, qua những tin nhắn này, Hari Won còn để lộ cách xưng hô gây "sốc" của ông xã. Theo đó, Trấn Thành đã xưng "tao - mày" trong cuộc nói chuyện với vợ. Vốn dĩ là người hài hước nên cư dân mạng cho rằng chuyện này là hoàn toàn bình thường và đây là cách thể hiện tình cảm của Trấn Thành dành cho bà xã.

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Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền một bài viết với tiêu đề "Chuyện buồn ngày 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Theo đó, bài viết có ghép hình Trấn Thành với một tờ đơn xin ly hôn khiến dư luận hoang mang. Trước tin đồn thất thiệt, Trấn Thành và Hari Won không lên tiếng giải thích hay phủ nhận. Thay vào đó, cặp đôi đăng tải hình ảnh cùng nhau nấu nướng, hát hò ở nhà riêng.

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Từ khóa:   hari won ông xã Hari Won MC Trấn Thành

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