Gần tròn 1 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài, anh trai đăng tải thông báo về lễ giỗ đầu tiên tại Mỹ

Hậu trường 20/11/2021 10:49

Mới đây, anh trai nghệ sĩ Chí Tài đã đăng tải thông tin về thánh lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ làm nhiều người quan tâm.

Theo Công Lý và Xã hội, mới đây, vào sáng ngày 20/11 (giờ Việt Nam), nghệ sĩ Chí Thiện - anh trai của Chí Tài đã đăng tải thông báo về buổi lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ. Theo như nội dung bài đăng, Phương Loan - vợ Chí Tài và gia đình kính mời bạn bè, đồng nghiệp và các khán thính giả tham dự đến tham dự thánh lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ.

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Thông tin lễ giỗ đầu của Chí Tài - Ảnh: FBNV

Buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa thứ 7 ngày 18/12/2021 (theo giờ địa phương), tại nhà thờ Thánh Linh, Holy Spirit Catholic Church, địa chỉ 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708. "Sự hiện diện của quý vị sẽ tăng thêm phần long trọng của thánh lễ và là niềm an ủi quý báu cho linh hồn Giuse Nguyễn Chí Tài. Trân trọng kính mời".

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Chí tài và vợ - Ảnh: Internet

Danh hài Chí Tài qua đời ngày 9/12/2020 vì đột quỵ. Sau tang lễ ở Việt Nam, linh cữu cố nghệ sĩ được đưa về Mỹ hỏa táng và gửi tro cốt tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery - gần ngôi nhà nam nghệ sĩ sống lúc sinh thời.

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Ca sĩ Phương Loan đến thăm mộ chồng - Ảnh: FBNV

 Sau khi Chí Tài mất, ca sĩ Phương Loan vẫn thường xuyên ghé thăm, trò chuyện cùng chồng. Những hình ảnh của cô đăng tải trên mạng xã hội luôn khiến nhiều người xót xa.

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