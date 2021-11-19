Từng là một trong 'Tứ đại thiên vương', Đoan Trường hiện sống cô đơn, lần đầu tiết lộ 'góc khuất' ít người biết phía sau ánh hào quang

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, ca sĩ Đoan Trường lần đầu tiết lộ những góc khuất trong chuyện đời và chuyện nghề. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ hình mẫu lý tưởng khiến ai cũng bất ngờ.

Vào những năm 1990, ca sĩ Đoan Trường (tên thất là Đoàn Phước Trường) được biết đến là một trong 4 ca sĩ tên "Trường" (Đan Trường, Lam Trường và Vân Trường) được khán giả ưu ái gọi là "Tứ Đại Thiên Vương". Tuy nhiên, khi thời kỳ đỉnh cao đã qua, giờ đây, nam ca sĩ có cuộc sống cố độc nhưng bình dị, lạc quan. ca sĩ Đoan Trường thời trẻ - Ảnh: Internet Tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tập 86, ca sĩ Đoan Trường hiếm hoi chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và những góc khuất chưa từng công bố với truyền thông. Cụ thể, trong buổi trò chuyện, Đoan Trường kể anh là người đầu tiên đưa dòng nhạc Hoa, Hàn phổ lời Việt vào thị trường nước nhà nhưng không được công chúng biết đến vì điệu kiện kinh tế còn hạn chế, không thể dành hàng trăm triệu cho việc phát hành một sản phẩm âm nhạc. Anh chỉ có thể hát ở các sân khấu mà mình biểu diễn.

“Lúc đó nhà tôi nghèo lắm nên không đủ tiền để ra băng đĩa. Thế nên tôi chỉ đi hát ca khúc đó ở các sân khấu thôi. Các ca sĩ khác vẫn hát ca khúc đó, lời khác nhưng khi phát hành băng đĩa thì được khán giả biết đến nhiều hơn so với tôi” - ca sĩ Đoan Trường tâm sự. Ca sĩ Đoan Trường (áo cam) tham gia chương trình cùng 2 MC Ngọc Lan, Quốc Thuận và người bạn thân lâu năm là nữ diễn viên Hiền Mai - Ảnh: Chụp màn hình Sau hơn 10 năm làm nghề, nam ca sĩ bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung sự nghiệp riêng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Đoan Trường giải thích rằng: "Tôi là một ‘ca lạ’ của showbiz, thích thì vô không thích thì ra làm việc khác. Đối với nghệ thuật, tôi đam mê nhưng không lụy nghề. Tôi đã tiên đoán sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ giới hạn khoảng 10 năm, đúng y như rằng từ 1998 đến 2008. Năm 2008, tôi rút ra khỏi showbiz để đi làm việc cho các tập đoàn nước ngoài của Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Năm 2018, tôi đi hát lại nhưng với tư cách khách mời".

Tuy hạnh phúc vì đến thời điển hiện tại không còn nhiều khán giả thuộc thế hệ 9X nhận ra mình, nam ca sĩ có thể thoải mái ra ngoài thậm chí là trả giá khi mua đồ,... nhưng Đoan Trường cũng thừa nhận cảm thấy "có gì đó nhói trong tim" khi có lần tham gia sự kiện, anh bước đến chào một hoa khôi vừa đăng quan thì cô này lại hỏi: "Ủa, anh là ai vậy?". Kể vể chuyện hôn nhân, ca sĩ Đoan Trường cho biết đã ly hôn hai lần vì không muốn theo gia đình ra nước ngoài định cư. Hiện, nam ca sĩ sống một mình và ăn cơm hộp qua ngày. “Ly hôn là lỗi do tôi. Thời điểm đó, tôi quá đam mê nghệ thuật và ham chạy show nên không có thời gian dành cho gia đình”- Đoan Trường nói. Khi ca sĩ Đoan Trường tiết lộ bản thân đang ngày ngày ăn cơm hộp qua bữa dù ở nhà mặt tiền đắt đỏ nhất nhì TP.HCM đã khiến hai MC có chút bất ngờ. Nam nghệ sĩ thở dài bày tỏ bản thân cũng thấy cô đơn, mong có một bữa cơm với những người đồng nghiệp, người thân yêu. Đoan Trường khẳng định ngay nghệ sĩ Cát Tường có tất cả tiêu chí anh mong đợi đó là cá tính như đàn ông nhưng vẫn có sự mềm dẻo - Ảnh : Internet Ca sĩ Đoan Trường còn cho biết có lẽ anh sẽ tham gia "Bạn muốn hẹn hò?" và luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận khi tình yêu gõ cửa. Để nói về mẫu người lý tưởng, Đoan Trường khẳng định ngay nghệ sĩ Cát Tường có tất cả tiêu chí anh mong đợi đó là cá tính như đàn ông nhưng vẫn có sự mềm dẻo. Dù hiện tại cuộc sống độc thân đôi khi sẽ khiến ca sĩ Đoan Trường cảm thấy cô đơn, nhưng anh vẫn rất tận hưởng, lạc quan với nó và luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận khi tình yêu gõ cửa.

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