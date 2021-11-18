Chị nuôi tiết lộ Hồ Văn Cường đã 'nhờ' làm một việc cho cố ca sĩ Phi Nhung, khẳng định: 'Tới bây giờ em và Cường tâm sự với nhau, Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ'

Mới đây, con gái nuôi Phi Nhung đã có những chia sẻ liên quan đến mẹ nuôi và Hồ Văn Cường khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Công lý & Xã hội, trong một bài phỏng vấn, Quỳnh Trang - một trong số những người con nuôi của Phi Nhung - đã có nhiều tiết lộ nhiều điều về Hồ Văn Cường khiến dư luận chú ý. Theo đó, Quỳnh Trang xác nhận Hồ Văn Cường đã dọn ra khỏi nhà của mẹ nuôi. Trước khi đi, giọng ca trẻ đã nhờ về Quỳnh Trang thắp nhang cho mẹ nuôi mỗi khi có dịp ghé nhà. Quỳnh Trang và mẹ nuôi - Ảnh:FBNV "Vì những lý do cá nhân và có thông tin ai cũng biết là Cường và gia đình của em đã ra ngoài sinh sống. Trước khi đi, Cường có nhờ em là: 'Bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang'. Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó" - Quỳnh Trang chia sẻ.

Khi được hỏi về việc bản thân liệu có cảm thấy hụt hẫng khi ồn ào giữa mẹ nuôi và Hồ Văn Cường nổ ra, Quỳnh Trang cho biết: "Dĩ nhiên là có vì khi còn sinh thời, mẹ thương Cường rất nhiều, Cường cũng vậy. Cường từng tâm sự với em là Cường thương mẹ như mẹ ruột của mình nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy em thấy rất đáng tiếc vì tất cả đều từ tình thương mà ra. Khi mẹ và Cường trải qua nhiều chuyện, bị tác động bởi nhiều thứ xung quanh, em rất tiếc cho hai mẹ con trong thời gian trước. Tới bây giờ em và Cường vẫn tâm sự với nhau, Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ. Em nghĩ trong chuyện này chắc chắn có đúng, cũng có sai. Em nghĩ mẹ cũng rất muốn bảo vệ Cường và không muốn có những thông tin sai lệch nào đến với Cường nữa. Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh : Internet Nhận xét về người em nuôi, Quỳnh Trang chia sẻ Cường là đứa bé hiền lành, lễ phép và có đôi phần nhút nhát nhưng em là người sống rất tình cảm và hiểu chuyện.

Ngoài ra, con gái nuôi Phi Nhung cũng hy vọng khán giả đừng quá khắt khe với Hồ Văn Cường vì nam ca sĩ còn trẻ nên có nhiều thiếu sót. Cụ thể, Quỳnh Trang cho biết: "Em nghĩ mọi người đừng trách nhiều quá với một đứa bé. Nhiều khi bé Cường làm những chuyện trong âm thầm, ít muốn công khai hay thể hiện ra ngoài.Em nghĩ Cường còn nhỏ, còn rất nhiều thiếu sót, nhiều điều cũng cần người thân góp ý và dạy dỗ thêm. Em nghĩ mọi người đừng quá khắt khe với Cường, mẹ Nhung cũng không mong muốn điều đó". Được biết, từ sau khi ồn ào tiền cát-xê giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung nổ ra, cả hai đều nhận về rất nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng. Sau khi Phi Nhung mất, quản lý đã trả lại tiền cát-xê cho nam ca sĩ và còn tặng thêm 500 triệu làm "vốn ra riêng" như lời Phi Nhung hứa lúc sinh thời. Nam ca sĩ cũng trở nên kín tiếng và ít tiếp xúc với truyền thông.

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