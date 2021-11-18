Viếng mộ NSND Hoàng Dũng, diễn viên Thanh Hương thông báo 'tin mừng' khiến ai cũng xúc động

Hậu trường 18/11/2021 10:05

Mới đây, diễn viên Thanh Hương đã chia sẻ bài viết cùng đồng nghiệp đến thăm mộ NSND Hoàng Dũng tại Hưng Yên và có nhiều chia sẻ xúc động.

Tối ngày 17/11, diễn viên Thanh Hương đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết về chuyến đi thăm mộ NSND Hoàng Dũng tại Hưng Yên cùng các đồng nghiệp khiến nhiều người xúc động. Theo đó, nữ diễn viên đã cùng mọi người nhắc lại những kỷ niệm về "bố" Hoàng Dũng đồng thời cũng thông báo cho cố nghệ sĩ biết Nhà hát kịch Hà Nội nói chung và vở "Làng Song Sinh" nói riêng nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

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Bài viết của diễn viên Thanh Hương - Ảnh: Chụp màn hình
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NSND Hoàng Dũng - Ảnh: Internet

"Mấy đứa về buôn với Bố đủ thứ chuyện trên đời. Buồn cười là cứ lúc nào nghĩ tới Bố, là chỉ toàn nhớ những lúc ông già chửi mình, thế chứ lại. Nhà hát mình vừa đi liên hoan kịch nói toàn quốc về Bố ạ, đạt cơn mưa huy chương: Vàng, Bạc, Đồng đủ cả. Vở 'Làng Song Sinh' đạt giải Vàng cho vở diễn xuất sắc nhất. Kịch Hà Nội vô địch Bố ơi!" - nữ diễn viên chia sẻ. 

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Các nghệ sĩ đến thăm mộ NSND Hoàng Dũng - Ảnh: FBNV

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Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày niềm cảm động đối với tình cảm giữa các nghệ sĩ cũng như thể hiện sự xót xa, tiếc nuối cho sự ra đi của NSND Hoàng Dũng.

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Bình luận của cộng đồng mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

NSND Hoàng Dũng đã qua đời lúc 14h15 ngày 14/2 sau thời gian ngắn chiến đầu với bạo bệnh, thọ 65 tuổi. Lễ an táng nghệ sĩ Hoàng Dũng diễn ra cùng ngày tại quê nhà Hưng Yên. Đã được gần 9 tháng kể từ ngày người nghệ sĩ gạo cội ra đi, nhiều người vẫn không ngừng tiếc thương và xót xa.

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Từ khóa:   NSND Hoàng Dũng Thanh Hương nhà hát kịch Hà Nội

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