Trấn Thành bất ngờ nhận 'tin vui' sau loạt lùm xùm sao kê từ thiện và ly hôn vợ sau gần 5 năm chung sống

Theo Người Lao Động, trong buổi họp báo của Ban Tổ chức giải thưởng "Ngôi sao xanh" diễn ra chiều ngày 16/11, tại TP.HCM, phim "Bố già" nhận được đề cử ở các hạng mục gồm Phim hay nhất do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn; Đạo diễn xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho Trấn Thành với vai Ba Sang; Nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn dành cho Trấn Thành với vai Ba Sang.

Phim 'Bố già' là một trong những dự án tâm huyết của Trấn Thành trong năm nay - Ảnh: Internet

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho Tuấn Trần với vai Quắn; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho La Thành với vai Quý; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho bé Ngân Chi vai Bù Tọt; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho Lê Giang vai Cẩm Lệ; Sáng tạo xuất sắc do HĐNT bình chọn dành cho Trấn Thành với vai trò biên kịch.