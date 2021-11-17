Trấn Thành bất ngờ nhận 'tin vui' sau loạt lùm xùm sao kê từ thiện và ly hôn vợ sau gần 5 năm chung sống

Hậu trường 17/11/2021 15:07

Sau nhiều ồn ào về chuyện từ thiện miền Trung và ly hôn vợ, nam MC Trấn Thành đã nhận được "tin vui" từ dự án phim tâm huyết.

Theo Người Lao Động, trong buổi họp báo của Ban Tổ chức giải thưởng "Ngôi sao xanh" diễn ra chiều ngày 16/11, tại TP.HCM, phim "Bố già" nhận được đề cử ở các hạng mục gồm Phim hay nhất do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn; Đạo diễn xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho Trấn Thành với vai Ba Sang; Nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn dành cho Trấn Thành với vai Ba Sang.

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Phim 'Bố già' là một trong những dự án tâm huyết của Trấn Thành trong năm nay - Ảnh: Internet

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho Tuấn Trần với vai Quắn; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn cho La Thành với vai Quý; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho bé Ngân Chi vai Bù Tọt; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn dành cho Lê Giang vai Cẩm Lệ; Sáng tạo xuất sắc do HĐNT bình chọn dành cho Trấn Thành với vai trò biên kịch.

Theo Thanh Niên, nếu tính riêng đề cử cá nhân, Trấn Thành là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất tại Ngôi sao xanh 2021 do anh tham gia từ khâu biên kịch, đạo diễn cho đến diễn viên, nhà sản xuất của phim "Bố già". Tuy nhiên, tính tổng số chung các đề cử thì phim "Bố già" thua phim Trạng Tí phiêu lưu ký đến 4 đề cử.

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Bộ phim 'Bố già' nhận 8 đề cử trong Ngôi sao xanh 2021 - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay (lần thứ tám) có 26 hạng mục bao gồm: Điện ảnh (10 hạng mục), truyền hình (11), web drama - phim chiếu mạng (bốn). Trong đó, ban tổ chức mở thêm hạng mục "Đồng hành" và "Phim ngắn trên nền tảng TikTok xuất sắc" với mong muốn khuyến khích sự sáng tạo, tài năng của giới trẻ. Về phần tổ chức, lễ trao giải lần thứ tám sẽ diễn ra ngày 19/12 tại TP HCM. 

Giải thưởng Ngôi sao xanh được tổ chức lần đầu năm 2013 nhằm tôn vinh những gương mặt, những bộ phim trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm.

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Trấn Thành vướng ồn ào sao kê - Ảnh: Internet

Về phía Trần Thành, thời gian gần đây, nam nghệ sĩ vướng không ít ồn ào từ chuyện từ thiện cho đến ly hôn vợ sau gần 5 năm về chunh nhà. Cụ thể, nam MC bất ngờ bị một nữ đại gia gọi tên và yêu cầu sao kê số tiền từ thiện trong đợt cứu trợ miền Trung vừa qua. Để làm rõ tin đồn, Trấn Thành đã đăng tải toàn bộ các giấy tờ có liên quan quan đến vụ từ thiện, đồng thời làm hẳn một clip giải đáp những thắc mắc của CĐM.

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Và ly hôn bà xã Hari Won - Ảnh: Internet

Không lâu sau, trên mạng xã hội lan truyền bài viết có tiêu đề "Chuyện buồn ngày 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Trong bài viết có ghép hình Trấn Thành với một tờ đơn xin ly hôn khiến dư luận hoang mang. Dù thông tin trong video chưa có kiểm chứng nhưng ngay lập tức đã thu hút hơn 600.000 lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác. Trước tin đồn thất thiệt, Trấn Thành và Hari Won không lên tiếng giải thích hay phủ nhận. Thay vào đó, cặp đôi đăng tải hình ảnh cùng nhau nấu nướng, hát hò ở nhà riêng.

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Từ khóa:   phim Bố già MC Trấn Thành sao kê Trấn Thành ly dị Hari Won

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