Diện trang phục 'không phù hợp' trong lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung, vì sao Phương Mỹ Chi lại được khen ngợi hết lời?

Tại lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung ngày 14/11, giọng ca trẻ Phương Mỹ Chi đã diện một bộ trang phục "đặc biệt". Sau khi những hình ảnh, đoạn clip tại buổi lễ được chia sẻ, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" nhận về vô số lời khen từ CĐM.

Vừa qua, vào ngày 14/11, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa Pháp Vân đã được diễn ra với sự tham dự của người thân và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tại đây, đa số các con nuôi Phi Nhung đều có mặt, đội khăn trắng và có những chia sẻ xúc động về mẹ nuôi.

Ngày 14/11, lễ chung thất của Phi Nhung được diễn ra tại chùa Pháp Vân (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Cũng xuất hiện tại buổi lễ, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã hát tặng ca khúc "Liên Hoa" như lời tiễn đưa cuối cùng dành cho người tiền bối. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip Phương Mỹ Chi hát tại chùa Pháp Vân đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước giọng ca "chạm vào trái tim" của nữ ca sĩ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến bộ trang phục mà Phương Mỹ Chi mặc ngày hôm ấy. Theo cư dân mạng, bộ áo dài mà giọng ca "Quê em mùa nước lũ" mặc giống với trang phục mà cô đã từng diện tại trong một lần quay chung chương trình với Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trong buổi lễ - Ảnh: Internet

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến khen ngợi nữ ca sĩ vì đã rất tinh tế trong từ chi tiết đồng thời cũng hy vọng sau này "em sẽ là một ngôi sao sáng giống Phi Nhung".

Bộ trang phục từng được Phương Mỹ Chi diện trước đây - Ảnh: Internet

Được biết, Phương Mỹ Chi trước khi lên hát cũng đã xin khán giả tại buổi lễ thứ lỗi nếu trang phục không phù hợp. Nữ ca sĩ giải thích, chiếc áo dài này đã đồng hành cùng cô trong lần song ca với cố nghệ sĩ Phi Nhung nên cô luôn xem đây là một kỷ niệm đẹp của mình.

Nữ ca sĩ Thủy Tiên từ thiện ở Quảng Trị: Không kiểm đếm tiền, không ký xác nhận Vào ngày 17/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng về hoạt động cứu trợ miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt bão lũ vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-trang-phuc-khong-phu-hop-trong-le-chung-that-co-ca-si-phi-nhung-vi-sao-phuong-my-chi-lai-duoc-khen-ngoi-het-loi-436962.html