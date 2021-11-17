Diện trang phục 'không phù hợp' trong lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung, vì sao Phương Mỹ Chi lại được khen ngợi hết lời?

Tại lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung ngày 14/11, giọng ca trẻ Phương Mỹ Chi đã diện một bộ trang phục "đặc biệt". Sau khi những hình ảnh, đoạn clip tại buổi lễ được chia sẻ, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" nhận về vô số lời khen từ CĐM.
- Thi trượt bằng lái tận 14 lần, Lê Dương Bảo Lâm bị CĐM liên tục 'cà khịa' đến nỗi phải xuống nước 'nhắn nhủ' điều này
- Thực hư thông tin diễn viên Anh Đức xóa bài kêu gọi ủng hộ miền Trung giữa ồn ào sao kê
Vừa qua, vào ngày 14/11, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa Pháp Vân đã được diễn ra với sự tham dự của người thân và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tại đây, đa số các con nuôi Phi Nhung đều có mặt, đội khăn trắng và có những chia sẻ xúc động về mẹ nuôi.
Cũng xuất hiện tại buổi lễ, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã hát tặng ca khúc "Liên Hoa" như lời tiễn đưa cuối cùng dành cho người tiền bối. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip Phương Mỹ Chi hát tại chùa Pháp Vân đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước giọng ca "chạm vào trái tim" của nữ ca sĩ.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến bộ trang phục mà Phương Mỹ Chi mặc ngày hôm ấy. Theo cư dân mạng, bộ áo dài mà giọng ca "Quê em mùa nước lũ" mặc giống với trang phục mà cô đã từng diện tại trong một lần quay chung chương trình với Phi Nhung và Hồ Văn Cường.
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến khen ngợi nữ ca sĩ vì đã rất tinh tế trong từ chi tiết đồng thời cũng hy vọng sau này "em sẽ là một ngôi sao sáng giống Phi Nhung".
Được biết, Phương Mỹ Chi trước khi lên hát cũng đã xin khán giả tại buổi lễ thứ lỗi nếu trang phục không phù hợp. Nữ ca sĩ giải thích, chiếc áo dài này đã đồng hành cùng cô trong lần song ca với cố nghệ sĩ Phi Nhung nên cô luôn xem đây là một kỷ niệm đẹp của mình.