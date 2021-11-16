Thực hư thông tin diễn viên Anh Đức xóa bài kêu gọi ủng hộ miền Trung giữa ồn ào sao kê

Hậu trường 16/11/2021 17:29

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Anh Đức xóa bài viết ủng hộ miền trung giữa ồn ào từ thiện khiến nhiều CĐM quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật.

Thời gian vừa qua, showbiz Việt được dịp dậy sóng với hàng loạt ồn ào từ thiện. Không ít nghệ sĩ Đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên đã bị ngôi "sao kê" soi trúng và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây, MXH bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng diễn viên hài Anh Đức – bạn thân của MC Trấn Thành đã xóa bài đăng kêu gọi từ thiện.

anh duc 1
Nghệ sĩ Anh Đức - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều người đã vào trang fanpage của nam nghệ sĩ để kiểm tra, kiểm chứng sự việc. Có thể thấy, bài dưới bài viết gần nhất, một bộ phận netizen đã để lại bình luận gay gắt, mỉa mai Anh Đức về việc xóa bài đăng và yêu cầu anh sao kê tiền từ thiện.

anh duc 2
Bình luận bên dưới 1 bài viết của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi "soi" lại loạt bài viết trên trang cá nhân của Anh Đức, có thể thấy nam diễn viên vẫn chưa xóa bài đăng kêu gọi quyên góp hỗ trợ miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020. Như vậy những lời đồn đoán đang lan truyền trên MXH là sai sự thật.

anh duc 3
Bài viết vẫn còn trên trang cá nhân của Anh Đức -  Ảnh: Chụp màn hình

Vào ngày 17/10/2020, Anh Đức đăng tải bài viết "Về miền Trung vì miền Trung. Hãy chia sẻ để cùng sẻ chia". Tại đây, nam diễn viên kêu gọi khán giả ai muốn chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung thì chuyển khoản trực tiếp và số tài khoản mang tên anh. Đến ngày 21/10, Anh Đức lên tiếng thông báo dừng nhận cứu trợ và cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm.

anh duc 4
Nam nghệ sĩ thông báo ngừng nhận tiền từ thiện -  Ảnh: Chụp màn hình

 Đồng thời trong thời điểm đó, Anh Đức còn "share" bài viết về Thủy Tiên, thể hiện cảm phục tấm lòng và ý chí của đàn em khi không khó khăn, đích thân vào miền Trung hỗ trợ cho bà con.

anh duc 5
Anh Đức chia sẻ bái viết của Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, hiện tại, dư luận vẫn còn rất nhạy cảm với sự việc nghệ sĩ kêu gọi từ thiện. Mọi động thái của bất kỳ người nổi tiếng nào dù đã được tìm hiểu và "chứng thực" hay chưa đều bị khán giả quan tâm tìm hiểu.

Sư cô lần đầu tiết lộ bí mật 'chưa ai biết' mà Phi Nhung vẫn giấu đến tận cuối đời dành cho đàn con nuôi, nghe xong chỉ biết trào nước mắt

Sư cô lần đầu tiết lộ bí mật 'chưa ai biết' mà Phi Nhung vẫn giấu đến tận cuối đời dành cho đàn con nuôi, nghe xong chỉ biết trào nước mắt

Mới đây, tham gia buổi phỏng vấn của Trung tâm Thúy Nga - Paris By Night, sư cô Thích Nữ Minh Viên - người đã đồng hành cùng Phi Nhung chăm sóc các con nuôi - đã có những tiết lộ bất ngờ về nữ ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Anh Đức từ thiện bạn của Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?