Thực hư thông tin diễn viên Anh Đức xóa bài kêu gọi ủng hộ miền Trung giữa ồn ào sao kê

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Anh Đức xóa bài viết ủng hộ miền trung giữa ồn ào từ thiện khiến nhiều CĐM quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật.

Thời gian vừa qua, showbiz Việt được dịp dậy sóng với hàng loạt ồn ào từ thiện. Không ít nghệ sĩ Đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên đã bị ngôi "sao kê" soi trúng và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây, MXH bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng diễn viên hài Anh Đức – bạn thân của MC Trấn Thành đã xóa bài đăng kêu gọi từ thiện. Nghệ sĩ Anh Đức - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều người đã vào trang fanpage của nam nghệ sĩ để kiểm tra, kiểm chứng sự việc. Có thể thấy, bài dưới bài viết gần nhất, một bộ phận netizen đã để lại bình luận gay gắt, mỉa mai Anh Đức về việc xóa bài đăng và yêu cầu anh sao kê tiền từ thiện.

Bình luận bên dưới 1 bài viết của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, sau khi "soi" lại loạt bài viết trên trang cá nhân của Anh Đức, có thể thấy nam diễn viên vẫn chưa xóa bài đăng kêu gọi quyên góp hỗ trợ miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020. Như vậy những lời đồn đoán đang lan truyền trên MXH là sai sự thật. Bài viết vẫn còn trên trang cá nhân của Anh Đức - Ảnh: Chụp màn hình Vào ngày 17/10/2020, Anh Đức đăng tải bài viết "Về miền Trung vì miền Trung. Hãy chia sẻ để cùng sẻ chia". Tại đây, nam diễn viên kêu gọi khán giả ai muốn chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung thì chuyển khoản trực tiếp và số tài khoản mang tên anh. Đến ngày 21/10, Anh Đức lên tiếng thông báo dừng nhận cứu trợ và cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Nam nghệ sĩ thông báo ngừng nhận tiền từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời trong thời điểm đó, Anh Đức còn "share" bài viết về Thủy Tiên, thể hiện cảm phục tấm lòng và ý chí của đàn em khi không khó khăn, đích thân vào miền Trung hỗ trợ cho bà con. Anh Đức chia sẻ bái viết của Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, hiện tại, dư luận vẫn còn rất nhạy cảm với sự việc nghệ sĩ kêu gọi từ thiện. Mọi động thái của bất kỳ người nổi tiếng nào dù đã được tìm hiểu và "chứng thực" hay chưa đều bị khán giả quan tâm tìm hiểu.

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