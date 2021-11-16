Lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung, con nuôi 'ngây ngô' hỏi: 'Sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về?'

Hậu trường 16/11/2021 09:56

Mới đây, một cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã có bài viết về các con nuôi của cố ca sĩ trong lễ chung thất khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã đăng tải một bài viết khiến nhiều người chú ý. Theo đó, người này chia sẻ lại những hình ảnh của các con nuôi Phi Nhung trong lễ chung thất của cố ca sĩ kèm theo đó là dòng trạng thái về câu hỏi "ngây ngô" của một trong số các em.

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 Di ảnh tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, anh cho biết P.N. - con nuôi Phi Nhung - đã kể với anh việc bản thân nuôi tóc dài đợi mẹ nhưng "lâu quá mẹ vẫn không về" và còn hỏi thêm rằng sao lần này nữ ca sĩ đi diễn lâu như vậy. Câu nói của trẻ con khiến lòng anh quặn thắt.

"P.N., chú ơi sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về vậy chú? Mẹ đi diễn lâu vậy chú?

Lòng chú quặn con ơi !!!" - người thân thiết của Phi Nhung chia sẻ.

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Bài viết của cộng sự - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, đa số cộng đồng mạng đã bày tỏ sự xót xa cho các con Phi Nhung. Nhiều người để lại bình luận an ủi, hy vọng các con nuôi và người thân mau chóng vượt qua nỗi đau đồng thời cầu mong Phi Nhung ra đi thanh thản.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9 sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt của cố ca sĩ về Mỹ trao tận tay cho con gái ruột Wendy Phạm và gia đình tại đây. Rạng sáng ngày 13/10 tại Việt Nam (tức trưa 12/10 tại Mỹ), đám tang của Phi Nhung đã được diễn ra tại chùa Huệ Quang thuộc TP. Santa Ana (bang California, Mỹ dưới sự tham gia của người thân, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Vừa qua, ngày 15/1, lễ chung thất của nữ ca sĩ đã được diễn ra tại chùa Pháp Vân, TP.HCM.

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