Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, phía Phi Nhung tung ảnh làm rõ mối quan hệ với danh ca Ngọc Sơn, 'phó nháy' khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng danh ca Ngọc Sơn và làm rõ mối quan hệ giữa đôi bên trước những lùm xùm vừa qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, một cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã chia sẻ bài viết khiến nhiều người chú ý. Theo đó, người này đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng danh ca Ngọc Sơn kèm dòng trạng thái thể hiện sự thân thiết của hai người.

"Anh Ba thương em lắm T. ơi!

Dạ, em cũng quý ảnh ba lắm ạ, anh dặn gì e nghe lời anh hết ạ!" - bài viết của cộng sự Phi Nhung.

Bài viết của cộng sự Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cộng sự Phi Nhung cũng tiết lộ "phó nháy" đã chụp lại "những khoảnh khắc thân thương này" không ai khác chính là cựu người mẫu Trang Trần.

Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, ca sĩ Ngọc Sơn vô tình bị cuốn vào ồn ào giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường khi có thông tin cho rằng Ngọc Sơn "rất giận Hồ Văn Cường vì bất hiếu". Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và cho biết đang giúp bầu Thụy (ông chủ tập đoàn Thai Group - Nguyễn Đức Thụy) liên lạc với Hồ Văn Cường, hy vọng có thể hỗ trợ giọng ca trẻ trên con đường học tập và ca hát phía trước.

Ngọc Sơn mong mọi chuyện có thể mau chóng kết thúc để "em gái" Phi Nhung ra đi thanh thản và "cháu" Hồ Văn Cường có thể yên tâm học hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngày 28/10, trên trang cá nhân, Ngọc Sơn cũng cho biết những lùm xùm khi khiến anh rất buồn. Anh mong mọi chuyện có thể mau chóng kết thúc để "em gái" Phi Nhung ra đi thanh thản và "cháu" Hồ Văn Cường có thể yên tâm học hành.

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