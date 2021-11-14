Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại đoạn clip trong đám tang của bố nghệ sĩ Hoài Linh khiến nhiều người bất ngờ.

Đầu tháng 10, gia đình nghệ sĩ Hoài Linh đón nhận tin buồn khi bố ruột của anh qua đời. Vì đang trong đại dịch Covid-19 nên đáng tang tại TP.HCM chỉ được tổ chức khép kín để đảm bảo an toàn. Trong tấm ảnh hiếm hoi được dân mạng chia sẻ, tại thời điểm ấy, Hoài Linh xuất hiện tiều tụy đứng bên linh cữu cha. Hình ảnh được chia sẻ trước đó - Ảnh : Internet Vào chiều ngày 14/11, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại đoạn clip trong đám tang của bố nam danh hài kèm dòng trạng thái: "Không kìm được nước mắt. Thương bố @nghesi_Hoailinh". Theo như trong clip, Hoài Linh trong trang phục tang bật khóc nức nở, những người có mặt tại đó phải đến an ủi, xoa dịu nam danh hài. Ngoài ra, khi linh cữu của bố ruột được đưa ra đi, anh còn nằm quỳ lạy dưới nền đất và để mọi người khiêng qua.

Hoài Linh bật khóc nức nở - Ảnh: Chụp màn hình Nam danh hài nằm lạy để linh cữu của bố đi qua - Ảnh: Chụp màn hình Dù đeo khẩu trang và mặc trang phục kín nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi, gầy gò của nam danh hài. Đôi mắt thất thần, buồn bã của anh khiến nhiều người xót xa.

Nghệ sĩ Hoài Linh tiều tụy trong đám tang bố - Ảnh: Chụp màn hình Trong đám tang, Đàm Vĩnh Hưng và một số ít đồng nghiệp thân thiết cũng có mặt để phụ giúp gia đình Hoài Linh. Trong một khoảnh khắc, có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng đang cầm cây thánh giá lớn, cùng Hoài Linh dẫn đầu đoàn người đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong tang lễ - Ảnh: Chụp màn hình Như đã đã đưa tin trước đó, sáng nay 14/11 (giờ Việt Nam) Dương Triệu Vũ chia sẻ clip anh cùng gia đình bên Mỹ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho bố. Được biết, danh hài Hoài Linh hiện đang ở Việt Nam nên không thể tham dự cùng các anh chị em của mình tại xứ sở cờ hoa. Em trai Hoài Linh nhắn nhủ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Trong buổi lễ cầu nguyện, cháu đích tôn của gia đình cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm và bài học mà ông nội đã dạy. Anh gửi lời cảm ơn mọi người thời gian qua đã động viên, an ủi. Hiện, những thông tin về Hoài Linh và gia đình đang được nhiều người quan tâm. Nguồn Video: @angoc453

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