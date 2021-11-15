Trưởng nam của Phi Nhung khóc nghẹn trong lễ Chung Thất mẹ nuôi: 'Con cứ ngỡ mẹ sẽ đồng hành cùng chúng con trên suốt chặn đường'

Trong lễ Chung Thất (cúng 49 ngày) của cố ca sĩ Phi Nhung, con trai nuôi lớn nhất của cố ca sĩ đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Sáng ngày 15/11, lễ Chung Thất (cúng 49 ngày) của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Pháp Vân, TP.HCM. Rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến viếng nữ ca sĩ. Tại buổi lễ, đa số con nuôi Phi Nhung cũng xuất hiện và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Di ảnh tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Vietnamnet Phạm Đức Hiếu - con trai nuôi cố ca sĩ - được giới thiệu là trưởng nam - đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Theo đó, Đức Hiếu gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã đến chia buồn và quan tâm đến gia đình trong hôm ngày nay cũng như suốt thời gian qua.

Phạm Đức Hiếu - con trai nuôi cố ca sĩ - được giới thiệu trưởng nam - Ảnh: Chụp màn hình Con trai Phi Nhung cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến mẹ nuôi vì "cứ ngỡ mẹ sẽ đồng hành cùng chúng con trên suốt chặn đường" nhưng không ngờ lại ra đi quá sớm. Những chia sẻ của cậu khiến những người có mặt tại buổi lễ cảm động. Con trai nuôi Phi Nhung gửi lời cảm ơn mọi người - Ảnh: Chụp màn hình "Con đại diện cho tất cả các anh chị em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã dành tình yêu thương của mình gửi đến mẹ của chúng con trong những ngày vừa qua. Con cứ ngỡ mẹ của chúng con sẽ sống cuộc đời rất dài và sẽ đi cùng chúng con đi hết suốt chặn đường... nhưng không phải vậy. Cuộc đời mẹ của chúng con đã chấm dứt ở tuổi 51.

Chúng con đã rất buồn và đau xót cho mẹ chúng con nhưng nhờ tất cả các anh chị, cô chú, fan đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đã có rất nhiều cô chú, anh chị có mặt tại buổi tang lễ của mẹ Phi Nhung chúng con. Cho phép chúng con gửi lời cảm ơn đến mọi người" - con nuôi Phi Nhung chia sẻ trong lễ cúng 49 ngày của mẹ. Nhiều người đến tham dữ buổi lễ Chung Thất của Phi Nhung - Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh và kiểm soát tình hình dịch bệnh, ban tổ chức hạn chế để người lạ tham dự mà chỉ đón tiếp những khách đã đăng ký đến viếng Phi Nhung từ trước.

Xôn xao thông tin Hồ Văn Cường 'bị cấm' viếng thất mẹ nuôi Phi Nhung, phía cố ca sĩ nói gì? Mới đây, một cộng sự thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng làm rõ thông tin Hồ Văn Cường bị cấm dự lễ viếng thất mẹ nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nam-cua-phi-nhung-khoc-nghen-trong-le-chung-that-me-nuoi-con-cu-ngo-me-se-dong-hanh-cung-chung-con-tren-suot-chan-duong-436590.html