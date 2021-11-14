Xôn xao thông tin Hồ Văn Cường 'bị cấm' viếng thất mẹ nuôi Phi Nhung, phía cố ca sĩ nói gì?

Mới đây, một cộng sự thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng làm rõ thông tin Hồ Văn Cường bị cấm dự lễ viếng thất mẹ nuôi.

Vào chiều tối ngày 14/11, một cộng sự thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân bài viết thẳng thắng phủ nhận tin đồn gia đình cấm không cho Hồ Văn Cường đến viếng mẹ nuôi. Đồng thời, người này cũng cho biết bất cứ ai cũng có thể viếng thất cố ca sĩ, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản từ phía gia đình và đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Bài viết của cộng sự Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

"Mấy ngày nay lại nghe thông tin là gia đình cấm không cho Hồ Văn Cường đến dự viếng thất của chị Phi Nhung. Xin thưa hoàn toàn là tin vịt. Chúng tôi không cấm cản ai cả, kể cả những khán giả gần xa muốn tham dự thì cứ việc đăng ký thông tin, tuân thủ theo đúng chế độ 5K và quy định hiện hành.

Đầu óc không có tâm trạng để viết văn chương dài dòng, ngắn gọn vậy thôi. Tin vịt nha" - cộng sự cố ca sĩ nhấn mạnh.

Được biết, trước đó, ê-kíp của Phi Nhung đã thông tin chi tiết về chương trình lễ Chung Thất (lễ cúng 49 ngày) cố ca sĩ tại Việt Nam. Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 15/11, tại chùa Pháp Vân, TP.HCM. Điều kiện cho những người tham dự là phải đăng ký trước và có thẻ xanh Covid-19.

Chương trình cúng thất cho Phi Nhung - Ảnh: Internet

Còn về phía Hồ Văn Cường, giọng ca trẻ đã đã nhận lại được tiền sau 5 năm đi hát và thêm 500 triệu "ra riêng" như lời hứa trước kia của Phi Nhung. Quản lý của cố ca sĩ cũng cho biết Hồ Văn Cường sẽ dọn ra ngoài sống cúng bố mẹ ruột.

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