CĐM tranh cãi dữ dội chuyện danh ca Ngọc Sơn tặng tiền cho con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối

Hậu trường 16/11/2021 08:56

Trong lễ Chung Thất của ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã đề nghị tặng 500 triệu đồng cho các con nuôi của cố ca sĩ nhưng lại bị từ chối. Hiện, cộng đồng mạng đang nổ ra những tranh cãi dữ dội xoay quanh vấn đề này.

Ngày 15/11 vừa qua, lễ Chung Thất của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Pháp Vân, Tp. HCM. với sự tham dự của đông đảo bạn bè và fan hâm mộ. Xuất hiện trong buổi lễ, ca sĩ Ngọc Sơn đã thay mặt công ty XT gửi tới các con nuôi của Phi Nhung số tiền 500 triệu đồng.

CĐM tranh cãi dữ dội chuyện danh ca Ngọc Sơn tặng tiền cho con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối - Ảnh 1
Danh ca Ngọc Sơn trong lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sư cô Thích Nữ Minh Viên trụ trì chùa Pháp Lạc – người cùng Phi Nhung nuôi dưỡng 23 trẻ mồ côi tại mái ấm "Vòng tay dưỡng tử" - đã xin phép từ chối số tiền này.

"Sư cô xin chân thành cảm ơn các anh em nghệ sĩ đã tới đây viếng và chia buồn nhân ngày lễ chung thất của Phi Nhung. Sư cô có nghe danh ca Ngọc Sơn và xi măng XT có lời gửi tặng tiền cho các con và sư cô. Với sư cô và các con, số tiền này thực sự lớn.

Sư cô rất cảm ơn tấm lòng đó, nhưng trong lúc này, sư cô dồn hết tâm trí, cùng các con lo cho buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn. Sư cô cảm ơn nhưng sư cô xin phép không nhận số tiền đó. Sư cô xin khất lại, không nhận số tiền đó để lo công việc, nhất tâm cầu nguyện cho lễ chung thất của Phi Nhung được viên mãn" - sư cô Thích Nữ Minh Viên nói trong lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung.

CĐM tranh cãi dữ dội chuyện danh ca Ngọc Sơn tặng tiền cho con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối - Ảnh 2
Sư cô Thích Nữ Minh Viên trụ trì chùa Pháp Lạc - Ảnh: Internet

Sự việc trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người tranh cãi gay gắt về sự việc. Nhiều người cho rằng danh ca Ngọc Sơn và công ty XT đã thiếu tế nhị khi lựa chọn thời điểm tặng tiền cho các con của Phi Nhung bởi đây là lễ Chung Thất của cố ca sĩ và những ồn ào tiền bạc giữa Phi Nhung và con nuôi vẫn đang là "điểm nóng" dư luận. Thậm chí, netizen còn cho rằng đây là hành động đánh bóng tên tuổi, "làm màu".

CĐM tranh cãi dữ dội chuyện danh ca Ngọc Sơn tặng tiền cho con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối - Ảnh 3
Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ở phe đối diện, số khác lại nhận định sư cô Thích Nữ Minh Viên không có quyền từ chối số tiền này bởi phía Ngọc Sơn tặng cho con nuôi Phi Nhung chứ không tặng cho riêng cô. Hiện tại, cả phía Ngọc Sơn, công ty XT và mái ấm Vòng tay dưỡng tử đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc.

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