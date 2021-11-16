Sư cô lần đầu tiết lộ bí mật 'chưa ai biết' mà Phi Nhung vẫn giấu đến tận cuối đời dành cho đàn con nuôi, nghe xong chỉ biết trào nước mắt

Hậu trường 16/11/2021 15:27

Mới đây, tham gia buổi phỏng vấn của Trung tâm Thúy Nga - Paris By Night, sư cô Thích Nữ Minh Viên - người đã đồng hành cùng Phi Nhung chăm sóc các con nuôi - đã có những tiết lộ bất ngờ về nữ ca sĩ.

Trong buổi phỏng vấn sư cô Thích Nữ Minh Viên được ghi hình ngày 1/11 và phát sóng vào trưa ngày 16/11 trên trang Facebook của Trung tâm Thúy Nga - Paris By Night, sư cô đã tiết lộ những sự thật về giọng ca "Bông điên diển". Theo đó, sư cô cho biết Phi Nhung và mình đã cùng nhau xây dựng mái ấm "Vòng tay dưỡng tử" từ những ngày đầu. Thời điểm ấy, ngôi chùa chỉ là một cái am nhỏ ở Bình Phước, điều kiện cơ sở vật chất rất khó khăn.

 

"Vùng kinh tế mới hoang vắng, khi đó ngôi chùa chỉ là cái am nhỏ, hằng đêm nằm ngủ trên một tấm ván thôi. Những lúc cúp điện, rắn rít bò ra sư cô sợ lắm luôn. Nhưng chị Phi Nhung nói: 'Sư phụ cố gắng, những chỗ khó khăn thì mình ở đó giúp đời chứ những chỗ sung sướng mình tới thì không còn ý nghĩa'. Vì câu nói đó mà sư cô ở lại, chứ nhiều lần muốn bỏ chạy rồi" - sư cô chia sẻ.

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Buổi phỏng vấn với sư cô Thích Nữ Minh Viên - Ảnh:

Chi phí của mái ấm đa phần đều đến từ tiền đi hát và bán đĩa của Phi Nhung, "sư cô có làm phụ thêm nhưng không đáng bao nhiêu hết". Thậm chí, để có thêm tiền, nữ ca sĩ và sư cô từng phải đi nhặt hạt điều, bóc vỏ điều thuê cho người ta với giá 8000 đồng/kg.

 

"Các phật tử có đem đến bó rau, thùng mì nhưng tài trợ cùng Phi Nhung thì chưa từng có ai. Tính chị Phi Nhung âm thầm, chị tự mình làm chứ không muốn nói ra. Ngoài ngôi chùa này, Phi Nhung để sư cô đại diện xây dựng nhiều nhà tình thương, giúp đỡ nhiều nơi khó khăn khác nhau" - sư cô tiết lộ thêm.

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 Thậm chí, để có thêm tiền, nữ ca sĩ và sư cô từng phải đi nhặt hạt điều, bóc vỏ điều thuê cho người ta với giá 8000 đồng/kg - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, có tổng 23 em nhỏ được Phi Nhung nhận là con nuôi, trong số đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền, còn 8 bé được Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng. Đặc biệt, sư cô Thích Nữ Minh Viên tiết lộ trước dịch, Phi Nhung đã lập sổ tiết kiệm cho 15 người con nuôi và điều này chỉ có hai người là sư cô và Phi Nhung biết. 

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Phi Nhung và các con nuôi - Ảnh: Internet

 

"Khi chưa có dịch, Phi Nhung đã mở sổ tiết kiệm riêng cho 15 con, điều này chỉ có sư cô và chị Phi Nhung biết thôi. Sau này khi các con lớn, các con sẽ được chủ động sử dụng số tiền đó.

15 con có 15 sổ tiết kiệm riêng, đây là tiền do Phi Nhung tự bỏ vào để lo cho các con. Chính các con cũng chưa biết điều này" - sư cô chia sẻ.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ của sự khiến khán giả vô cùng xúc động. Nhiều người đã để lại bình luận tiếc thương cũng như mong Phi Nhung hãy an nghĩ nơi chín suối.

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