Phương Thanh tiết lộ đã bán một căn nhà mặt phố để 'chơi' với nghề và phát ngôn 'sốc' về showbiz Việt

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã cho biết bản thân đã bán một căn nhà để quay trở lại với nghề sau 10 năm vắng bóng.

Sau 10 năm vắng bóng, ca sĩ Phương Thanh đã trở lại showbiz Việt trong sự vui mừng của fan hâm mộ. Tuy nhiên, trong "The Show Vietnam", nữ ca sĩ đã có những trải lòng về chuyện nghề khiến ai cũng bất ngờ. Theo đó, Phương Thanh cho biết không hoạt động nghệ thuật nhiều gì cảm thấy "giá trị nghệ thuật sụt giảm. “Từng có một chương trình "Làn sóng xanh" rất tuyệt vời khi nghệ sĩ sống và cháy hết mình trên sân khấu và Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ hạnh phúc nhất tại thời điểm đó.

10 năm nay Phương Thanh nghỉ, không hát và hoạt động showbiz nhiều vì giá trị nghệ thuật sụt giảm, những người thực sự yêu nghề, có tâm huyết với nghề sẽ bị buồn và chán. Sân khấu ca nhạc trải qua một thời gian dài chỉ biết hát nhép, hát bằng đĩa, không có ban nhạc và không bán được vé" - Phương Thanh chia sẻ trong chương trình. Ca sĩ Phương Thanh bộc bạch tâm tư lo lắng rằng, hình ảnh người nghệ sĩ dần "mất chất" và trở nên nhạt nhòa - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng khẳng định điều cần nhất cho showbiz Việt ở thời điểm hiện tại chính là nghệ thuật chân chính từ những người làm nghề chân chính. Là nghệ sĩ cần cống hiến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng thay vì dựa trên sự ồn ào, hào nhoáng hay được nâng đỡ để nổi tiếng. Từ đó, giọng ca "Một thời đã xa" mong muốn các chương trình âm nhạc thay đổi cách vận hành như mượn danh ca sĩ, nghệ sĩ làm chiêu trò “câu” khách.

Ca sĩ Phương Thanh trong chương trình - Ảnh: Dân Trí Đặc biết, nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô đã phải bán căn nhà mặt tiền giá trị hàng tỷ đồng để có tiền làm show. Cô nói: "Lúc này là thời điểm tôi quay lại showbiz sau 10 năm để gặp lại khán giả. Tôi đã bán đi một căn nhà để được "chơi" với nghề. Tôi vẫn máu như ngày xưa, đầu tư để làm âm nhạc chân chính. Điều tôi hướng đến là một chương trình nghệ thuật bán vé đàng hoàng, khán giả đến nghe vì âm nhạc và thưởng thức từ đầu đến cuối, không bỏ một tiết mục nào, đó mới là điều quan trọng". Được biết, ca sỉ Phương Thanh (SN 1973), tên thật là Bùi Thị Phương Thanh và được mọi người gọi với biệt danh là Chanh. Với chất giọng khàn lạ, Phương Thanh theo đuổi dòng nhạc pop-rock và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Phương Thanh có thể kể đến như "Một thời xa nhớ". "Đêm tâm sự", "Gọi giấc mơ về",... Ngoài ra, Phương Thanh còn tham gia một số tác phẩm điện ảnh như "Khi đàn ông có bầu", "Đẻ mướn", "Nụ hôn thần chết", "Hot boy nổi loạn",... và nhận về nhiều đánh giá tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-tiet-lo-da-ban-mot-can-nha-mat-pho-de-choi-voi-nghe-va-phat-ngon-soc-ve-showbiz-viet-436708.html