Phương Thanh tiết lộ đã bán một căn nhà mặt phố để 'chơi' với nghề và phát ngôn 'sốc' về showbiz Việt

Hậu trường 16/11/2021 11:19

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã cho biết bản thân đã bán một căn nhà để quay trở lại với nghề sau 10 năm vắng bóng.

Sau 10 năm vắng bóng, ca sĩ Phương Thanh đã trở lại showbiz Việt trong sự vui mừng của fan hâm mộ. Tuy nhiên, trong "The Show Vietnam", nữ ca sĩ đã có những trải lòng về chuyện nghề khiến ai cũng bất ngờ. Theo đó, Phương Thanh cho biết không hoạt động nghệ thuật nhiều gì cảm thấy "giá trị nghệ thuật sụt giảm. 

“Từng có một chương trình "Làn sóng xanh" rất tuyệt vời khi nghệ sĩ sống và cháy hết mình trên sân khấu và Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ hạnh phúc nhất tại thời điểm đó.

10 năm nay Phương Thanh nghỉ, không hát và hoạt động showbiz nhiều vì giá trị nghệ thuật sụt giảm, những người thực sự yêu nghề, có tâm huyết với nghề sẽ bị buồn và chán. Sân khấu ca nhạc trải qua một thời gian dài chỉ biết hát nhép, hát bằng đĩa, không có ban nhạc và không bán được vé" - Phương Thanh chia sẻ trong chương trình.

phuong thanh 1
 Ca sĩ Phương Thanh bộc bạch tâm tư lo lắng rằng, hình ảnh người nghệ sĩ dần "mất chất" và trở nên nhạt nhòa - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng khẳng định điều cần nhất cho showbiz Việt ở thời điểm hiện tại chính là nghệ thuật chân chính từ những người làm nghề chân chính. Là nghệ sĩ cần cống hiến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng thay vì dựa trên sự ồn ào, hào nhoáng hay được nâng đỡ để nổi tiếng. Từ đó, giọng ca "Một thời đã xa" mong muốn các chương trình âm nhạc thay đổi cách vận hành như mượn danh ca sĩ, nghệ sĩ làm chiêu trò “câu” khách.

phuong thanh 2
Ca sĩ Phương Thanh trong chương trình - Ảnh: Dân Trí

Đặc biết, nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô đã phải bán căn nhà mặt tiền giá trị hàng tỷ đồng để có tiền làm show. Cô nói: "Lúc này là thời điểm tôi quay lại showbiz sau 10 năm để gặp lại khán giả. Tôi đã bán đi một căn nhà để được "chơi" với nghề. Tôi vẫn máu như ngày xưa, đầu tư để làm âm nhạc chân chính. Điều tôi hướng đến là một chương trình nghệ thuật bán vé đàng hoàng, khán giả đến nghe vì âm nhạc và thưởng thức từ đầu đến cuối, không bỏ một tiết mục nào, đó mới là điều quan trọng".

Được biết, ca sỉ Phương Thanh (SN 1973), tên thật là Bùi Thị Phương Thanh và được mọi người gọi với biệt danh là Chanh. Với chất giọng khàn lạ, Phương Thanh theo đuổi dòng nhạc pop-rock và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Phương Thanh có thể kể đến như "Một thời xa nhớ". "Đêm tâm sự", "Gọi giấc mơ về",... Ngoài ra, Phương Thanh còn tham gia một số tác phẩm điện ảnh như "Khi đàn ông có bầu", "Đẻ mướn", "Nụ hôn thần chết", "Hot boy nổi loạn",... và nhận về nhiều đánh giá tích cực.

Lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung, con nuôi 'ngây ngô' hỏi: 'Sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về?'

Lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung, con nuôi 'ngây ngô' hỏi: 'Sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về?'

Mới đây, một cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã có bài viết về các con nuôi của cố ca sĩ trong lễ chung thất khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh phát ngôn gây sốc Phương Thanh quay lại showbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?