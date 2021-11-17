Thi trượt bằng lái tận 14 lần, Lê Dương Bảo Lâm bị CĐM liên tục 'cà khịa' đến nỗi phải xuống nước 'nhắn nhủ' điều này

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bài viết liên quan đến việc bản thân bị "cà khịa" khi thi trượt bằng lái đến 14 lần.

Vào tối ngày 16/11, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng tải bài viết về chuyện bị 'réo gọi' khi bản thân thi trượt bằng lái xe nhiều lần. Theo đó, nam nghệ sĩ vô cùng thắc mắc rằng tại sao bản tin của mình lại toàn hiện lên những bài viết quảng cáo mới mua bằng lái. Thậm chí, có 1 trang còn đưa chủ đề Lê Dương Bảo Lâm thi trượt bằng lái xe máy 14 lần ra nhầm gây sự chú ý.

“Ủa đang vô mùa thi bằng lái hả mọi người ...chuyện qua lâu rồi sao nhắc hoài vậy mấy má ....trang em toàn dịch vụ mua bằng hiện lên hoài vậy .... chuyện xui rủi chắc con muốn mấy cha ơi .....” - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ lên trang cá nhân.

Bài viết của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, trong một diễn đàn khá nổi tiếng trên mạng xã hội còn xuất hiện bức ảnh "cà khịa" cực mạnh với nội dung:"Nếu bạn thấy cuộc sống quá khó khăn, hãy nghĩ đến Lê Dương Bảo Lâm, người đã tạch thi bằng lái đến 14 lần, đến lần 15 mới đỗ”. Hình ảnh cũng được Lê Dương Bảo Lâm chụp lại và đính kèm bài viết.

Trước tình huống "dở khóc dở cười này", bên dưới phần bình luận, Lê Dương đã có đôi lời "nhắn nhủ" đến cộng đồng mạng: "Chuyện cũ mình bỏ qua nha ... tết này cùng cười lên ha ha".

Lời 'nhắn nhủ' của Lê Dương Bảo Lâm và bình luận đáp trả của CĐM - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, chủ đề này đã khiến cư dân mạng cười ra nước mắt. Nhiều khán giả còn cho rằng vì sự kiện Lê Dương Bảo Lâm thi trượt bằng lái đến 14 lần quá là hy hữu và quá hài hước nên thường xuyên mang ra làm chủ đề "mua vui".

Phương Thanh tiết lộ đã bán một căn nhà mặt phố để 'chơi' với nghề và phát ngôn 'sốc' về showbiz Việt Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã cho biết bản thân đã bán một căn nhà để quay trở lại với nghề sau 10 năm vắng bóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-truot-bang-lai-tan-14-lan-le-duong-bao-lam-bi-cdm-lien-tuc-ca-khia-den-noi-phai-xuong-nuoc-nhan-nhu-dieu-nay-436928.html